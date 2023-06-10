Под Одессой спасли собаку, которая проплыла на досках из Херсона более 140 километров

В соцсетях завирусился ролик со спасением собаки, которая проплыла на досках более 140 километров. Как отмечает украинское издание «Страна.ua», местные жители спасли животное.
Собака на импровизированном плоту из обломков дома приплыла из Херсонской области, где произошло наводнение после подрыва ГЭС.
По данным местных телеграм-каналов, собаку унесло течением в Днепр недалеко от Херсона. Так она доплыла села Григоровка Лиманского района Одесской области, где ее и достали неравнодушные.
Судя по видео, незнакомым мужчинам животное доверилось не сразу. Но в итоге им удалось найти общий язык.
Плотина Каховской ГЭС длиной 447 метров была разрушена утром 6 июня. «Афиша Daily» подробно рассказывала, что произошло и какие территории оказались затоплены.