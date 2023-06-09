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Владимир Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:02

Президент России Владимир Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину создать комиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщили на сайте Кремля.

В поручении российского лидера указано, что комиссия должна будет заниматься ликвидацией последствий крупномасштабного наводнения в Херсонской области. Оно, как считает Путин, вызвано «диверсией на Каховской ГЭС».

8 июня президент обсудил ситуацию с прорывом плотины ГЭС с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо. После этого Путин поручил МЧС оказать всю необходимую помощь пострадавшим от наводнения в соответствии с нормами РФ.

Глава государства попросил проанализировать потребности региона после катастрофы. Сальдо же сообщал, что из Херсонской области эвакуировали не менее 5 тыс. человек.

6 июня произошел прорыв плотины Каховской ГЭС. Украинской оперативное командование «Юг» сообщило о подрыве электростанции. Под угрозой затопления оказались около 80 населенных пунктов.

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Владимир ПутинМихаил МишустинВладимир Сальдо
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