Владимир Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

8 июня президент обсудил ситуацию с прорывом плотины ГЭС с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо. После этого Путин поручил МЧС оказать всю необходимую помощь пострадавшим от наводнения в соответствии с нормами РФ.