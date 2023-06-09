Владимир Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину создать комиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщили на сайте Кремля.
В поручении российского лидера указано, что комиссия должна будет заниматься ликвидацией последствий крупномасштабного наводнения в Херсонской области. Оно, как считает Путин, вызвано «диверсией на Каховской ГЭС».
8 июня президент обсудил ситуацию с прорывом плотины ГЭС с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо. После этого Путин поручил МЧС оказать всю необходимую помощь пострадавшим от наводнения в соответствии с нормами РФ.
Глава государства попросил проанализировать потребности региона после катастрофы. Сальдо же сообщал, что из Херсонской области эвакуировали не менее 5 тыс. человек.
6 июня произошел прорыв плотины Каховской ГЭС. Украинской оперативное командование «Юг» сообщило о подрыве электростанции. Под угрозой затопления оказались около 80 населенных пунктов.