Режиссер Джон Карпентер выпустит хоррор-игру John Carpenter’s Toxic Commando

Режиссер Джон Карпентер, известный как автор фильмов ужасов «Хеллоуин» и «Нечто», работает над видеоигрой в жанре хоррора по названием John Carpenter’s Toxic Commando. Об этом сообщил The Verge.
В сети появился первый трейлер игры. Судя по нему, проект представляет мир, который заполонили зомби. По сюжету игрокам предстоит сразиться с ордами живых мертвецов.
Релиз John Carpenter’s Toxic Commando запланирован на 2024 год. Игру представят в нескольких версиях — для ПК, а также консолей PlayStation 5 и Xbox Series X / S. Ее выпустят компании Saber Interactive и Focus Entertainment.
Карпентер известен как кинематографист, а также музыкант. В последние годы он преимущественно занимался написанием музыки. Однако недавно стало известно, что в планах у режисссера — новый сериал «Suburban Screams».
В интервью Карпентер признавался, что он давний поклонник видеоигр. В октябре режиссер рассказал, что «пристрастился» к Fallout 76, а также полюбил игры Ratchet & Clank: Rift Apart и Assasin’s Creed Valhalla.