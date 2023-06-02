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Джон Карпентер снимет хоррор-сериал «Suburban Screams»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:29

Культовый режиссер Джон Карпентер, известный как автор фильмов ужасов «Хэллоуин», «Туман», «Нечто» и «Вампиры», снимет хоррор-сериал под названием «Suburban Screams» («Крики субурбии»). Об этом он сообщил Prague Reporter.

Кинематографист признался в интервью, что уже завершил работу над проектом. «Съемки проходили в Праге, я сидел в своем кресле и режиссировал. Это было потрясающе», — поделился Карпентер.

Режиссер, который считается одним из лучших мастеров в своем жанре на протяжении почти полувека, не выступал постановщиком кинопроектов более десяти лет. Последней его крупной работой был фильм «Палата» 2010 года с Эмбер Херд в главной роли.

Сериалов в режиссерской фильмографии Карпентера ранее почти не было, если не считать антологию «Мастера ужасов». Для нее кинематографист снял один часовой эпизод.

В последние годы Карпентер занимался преимущественно музыкой. Он и раньше писал треки, которые нередко становились заглавными темами его кинокартин. Режиссер выпустил несколько клипов на собственные композиции.

Кроме того, он принял участие в продюсировании слэшер-трилогии Дэвида Гордона Грина, которая продолжает начатую Карпентером трилогию «Хэллоуин».

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