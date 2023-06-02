Джон Карпентер снимет хоррор-сериал «Suburban Screams»

Культовый режиссер Джон Карпентер, известный как автор фильмов ужасов «Хэллоуин», «Туман», «Нечто» и «Вампиры», снимет хоррор-сериал под названием «Suburban Screams» («Крики субурбии»). Об этом он сообщил Prague Reporter.
Кинематографист признался в интервью, что уже завершил работу над проектом. «Съемки проходили в Праге, я сидел в своем кресле и режиссировал. Это было потрясающе», — поделился Карпентер.
Режиссер, который считается одним из лучших мастеров в своем жанре на протяжении почти полувека, не выступал постановщиком кинопроектов более десяти лет. Последней его крупной работой был фильм «Палата» 2010 года с Эмбер Херд в главной роли.
Сериалов в режиссерской фильмографии Карпентера ранее почти не было, если не считать антологию «Мастера ужасов». Для нее кинематографист снял один часовой эпизод.
В последние годы Карпентер занимался преимущественно музыкой. Он и раньше писал треки, которые нередко становились заглавными темами его кинокартин. Режиссер выпустил несколько клипов на собственные композиции.
Кроме того, он принял участие в продюсировании слэшер-трилогии Дэвида Гордона Грина, которая продолжает начатую Карпентером трилогию «Хэллоуин».