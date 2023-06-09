«Опять начинается какой‑то шум непонятный»: реакция Дзюбы на новый слив его интим-видео

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в своем инстаграме* опубликовал ролик, в котором ответил на появление в сети очередных интим-видео с его участием. По его словам, ролики старые, да и в целом ему это уже неинтересно.
«Опять начинается какой‑то шум непонятный, опять пытаются что‑то раздуть. Я уже эту страницу перевернул, возвращаться к этому не хочу. Правда, мне это неинтересно», — сказал футболист.
Он добавил, что последние два-три дня у него пытались выманить деньги, чтобы видео не слили. Но ему оказалось все равно, и ролики на совести тех, кто их публикует.
«Вскрываются давнишние видео, я там даже еще не седой. Прошу к этому спокойнее относиться. У меня все хорошо, не переживайте», — добавил Дзюба.
Интим-видео с участием Артема Дзюбы появились в телеграм-канале бьюти-блогера Миланы Петровой с полумиллионом подписчиков. По ее словам, «украинцы слили ей полный архив видео, которые Дзюба отправлял своей украинской любовнице».
Подобные ролики с Дзюбой появляются в сети уже во второй раз. Первый произошел в ноябре 2020-го. Футболиста тогда решили поддержать, несколько десятков девушек вышли к Большому театру с плакатами «Не стыдно» и «Все делают это».
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