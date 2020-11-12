«Все делают это»: в Москве устроили акцию в поддержку Артема Дзюбы

«Союз распался 29 лет назад, а мы до сих пор живем с установкой «в СССР секса не было». Пора начать говорить открыто о сексе. Его важности в жизни человека и для здоровья!» — говорят активистки.

Акцию устроила «Первая женская академия». В ее заявлении по поводу случившегося говорится о недопустимости публикации чужих интимных видео, а также о том, насколько глупо выглядит ситуация, когда из‑за видео «от человека отвернулись друзья, фанаты, осуждают мировые медиа».

В Москве, возле Большого театра, устроили акцию в поддержку футболиста Артема Дзюбы. Несколько десятков девушек вышли с плакатами «Я/Мы Дзюба», «Не стыдно», «Все делают это», пишет издание «Подъем».

Девушки рассказали, что их пытались задержать сотрудники правоохранительных органов: «У нас не митинг, акция в поддержку Дзюбы. Полиция хотела задержать, но мы разбежались. Сейчас еще поедем к федерации футбола».

Ранее в соцсетях и телеграм-каналах со сливами фото знаменитостей появилось видео, на котором Артем Дзюба мастурбирует. Видео снимал он сам. После этого спортсмена отстранили от ноябрьских матчей в составе сборной, а на матч с «Краснодаром» Дзюба вышел без капитанской повязки.

Позже футболист прокомментировал скандал со слитым видео: «В такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я благодарен тем людям, которые меня поддержали». Он отметил, что «как в аду побывал».