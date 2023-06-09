10 июня Okko в третий раз откроет летний кинотеатр-лекторий на ВДНХ. Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.
Бесплатные показы будут проходит по пятницам, субботам и воскресеньям, в 20.00 и 22.00 (а еще 12 июня, в День России). В программе — новинки российского и зарубежного кино, классические и документальные фильмы, все они есть в каталоге Okko.
В летнем кинотеатре можно будет посмотреть драму Рубена Эстлунда «Треугольник печали», взявшую «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, российское фэнтези «Сердце пармы» по роману Алексея Иванова с Александром Кузнецовым в главной роли, биографический фильм о создателе легендарной автомобильной марки «Ламборгини: человек-легенда».
В секции документальных фильмов — участница «Берлинале-2020» «Гунда», картина о жизни поросят, снятая Виктором Косаковским и спродюсированная Хоакином Фениксом, российская лента «Союз-Аполлон. Сила притяжения», получившая Гран-при кинофестиваля «Циолковский». Еще из российских новинок — комедия «Свободные отношения», драмы «Здоровый человек» и «Непослушная».
Это, конечно, лишь малая часть картин, которые можно будет увидеть в кинотеатре. Там будут проходить и тематические уик-энды, посвященные романтическим фильмам, документальному кино, боевикам и другим жанрам. Покажут подборки российского, корейского и европейского кино.
Посмотреть расписание сеансов и записаться на понравившийся можно на сайте площадки. Регистрация открывается за 48 часов до показа.