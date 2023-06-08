У фильма Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» появился полноценный трейлер

Кинокомпания Searchlight Pictures опубликовала первый полноценный трейлер будущего фильма Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные». Мировая премьера состоится на Венецианском кинофестивале, а в прокат фильм выйдет 8 сентября.
«Бедные-несчастные» — это сюрреалистическая научно-фантастическая комедия, основанная на романе Аласдера Грея «Poor Things» 1992 года. Сценарий адаптировал Тони Макнамара («Круэлла», «Великая», «Фаворитка»).
Кроме того, это фильм с шикарным кастом. Главные роли сыграли Эмма Стоун, Уиллем Дефо и Марк Руффало.
Драма «Бедные-несчастные» рассказывает историю «непостоянной, чрезмерно сексуальной, эмансипированной женщины» Беллы Бакстер (Стоун). Ей пересадили мозг ее же нерожденного ребенка, после того как она покончила жизнь самоубийством, чтобы спастись от жестокого мужа.
Беллу возвращает к жизни блестящий неортодоксальный ученый и по совместительству ее отец Годвин Бакстер (Дефо). Но в какой‑то момент главной героини не хватает свободы и она решает сбежать вместе с адвокатом Дунканом (Руффало). Девушка намерена путешествовать по миру и отстаивать равенство.
Помимо Стоун, Дефо и Руффало в картине снялись Кристофер Эбботт («Человек на луне») и американские стендап-комики Рами Юссеф и Джеррод Кармайкл.
Для Стоун и Лантимоса это не первый совместный проект. В 2018 году актриса сыграла придворную даму, которая борется за место при дворе королевы в «Фаворитке». А осенью 2022 года стало известно, что актриса исполнит главную роль в новой картине режиссера «And» («И»). Лента будет основана на сценарии, который написал сам Лантимос вместе с Эфтимисом Филиппу («Убийство священного оленя», «Лобстер»).