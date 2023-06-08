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Съемки приквела «Одиннадцати друзей Оушена» с Марго Робби и Райаном Гослингом стартуют в конце июня

Виктория Шанина
Сегодня в 16:25

В конце июня во Франции стартуют съемки приквела культовой криминальной драмы «Одиннадцать друзей Оушена». Об этом свидетельствуют данные портала Production List.

Подробностей о проекте практически нет. Известно лишь, что фильм расскажет о событиях, предварявших начатую Стивеном Содербергом трилогию с участием Джорджа Клуни, Мэтта Деймона и Брэда Питта.

Действия предстоящего фильма развернутся в уже существующей киновселенной — создатели не намерены снимать перезагрузку в новых обстоятельствах. Однако фанатов все еще интересует вопрос, будет ли лента напрямую связана с событиями, которые произошли в оригинальных «Одиннадцати друзьях Оушена» — то есть хронологически позже.

Кроме того, уже точно в актерском составе окажутся Райан Гослинг и Марго Робби, которые еще в прошлом году вместе снимались в фильме «Барби» Греты Гервиг. А действие фильма будет происходить в Европе 1960-х.

Забастовка Гильдии сценаристов США на продакшене сказаться не должна, поскольку сценарий приквела уже готов — его написала Кэри Соломон. Джей Роуч, известный по «Знакомству с родителями» и «Скандалу», станет режиссером ленты.

Первый фильм «Одиннадцать друзей Оушена» вышел в 1960 году, его снял Льюис Майлстоун. Он рассказал о ветеранах-десантниках, решивших ограбить казино в Лас-Вегасе. Ремейк картины создал в 2001 году Стивен Содерберг — у этой ленты вышло два продолжения, а также спин-офф «8 подруг Оушена».

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