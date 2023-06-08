Съемки приквела «Одиннадцати друзей Оушена» с Марго Робби и Райаном Гослингом стартуют в конце июня

Действия предстоящего фильма развернутся в уже существующей киновселенной — создатели не намерены снимать перезагрузку в новых обстоятельствах. Однако фанатов все еще интересует вопрос, будет ли лента напрямую связана с событиями, которые произошли в оригинальных «Одиннадцати друзьях Оушена» — то есть хронологически позже.