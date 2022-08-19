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Райан Гослинг намерен сняться в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена» вместе с Марго Робби
Сегодня в 19:41

Канадский актер Райан Гослинг, известный по фильмам «Дневник памяти» и «Ла-Ла Ленд», обсуждает участие в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена». Об этом сообщил Puck News.

Гослинг может сняться в картине вместе с Марго Робби — его партнершей по находящемуся в производстве в данный момент фильму «Барби». Новая лента должна стать уже шестой во франшизе.

Приквел расскажет о событиях, предварявших начатую Стивеном Содербергом трилогию с участием Джорджа Клуни, Мэтта Деймона и Брэда Питта. Его действие развернется в Европе в 1960-х годах.

Робби выступит сопродюсером проекта наряду с Томом Акерли, Джеем Роучем, Мишель Грэм, Гэри Россом, Оливией Милч и Джози МакНамара. Роуч, известный по «Знакомству с родителями» и «Скандалу», станет режиссером фильма.

Сценарий ленты написала Кэрри Соломон. В создании картины примут участие продакш-компании LuckyChap, Everyman Pictures, Village Roadshow. Съемки намечены на весну 2023 года.

Первый фильм «Одиннадцать друзей Оушена» вышел в 1960 году, его снял Льюис Майлстоун. Он рассказал о ветеранах-десантниках, решивших ограбить казино в Лас-Вегасе. Ремейк картины создал в 2001 году Стивен Содерберг — у этой ленты вышло два продолжения, а также спин-офф «8 подруг Оушена».

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Райан ГослингМарго РоббиДжордж КлуниБрэд ПиттСтивен СодербергМэтт ДеймонТом АкерлиЛьюис Майлстоун
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