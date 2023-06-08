Участникам музыкального фестиваля в Рязани запретили играть песни иноагентов

После начала военной операции на Украине некоторые российские музыканты осудили ее и уехали из страны. Часть из них, включая Земфиру, Оксимирона, Noize MC, Монеточку и Андрея Макаревича, Минюст РФ признал иностранным агентами. В июле 2022 года «Фонтанка» опубликовала список «нежелательных» в России артистов, которые негативно высказывались о военной операции, и теперь их концерты проводить не рекомендуется. В него, в частности, попали «ДДТ», «Аквариум», «Би-2», «Порнофильмы», «Дора», «Фейс» и Ic3Peak.