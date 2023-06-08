Участникам музыкального фестиваля в Рязани запретили играть песни иноагентов

Управление культуры администрации Рязани запретило участникам фестиваля «Музыка Почтовой» исполнять песни иностранных агентов. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».
Правила для музыкантов утвердил общественный совет при управлении культуры. Там сочли, что артисты не должны употреблять мат, находиться в алкогольном или наркотическом опьянении, рекламировать товары и услуги. Есть требования к внешнему виду участников и мощности аппаратуры.
Общественный совет не рассматривал репертуары исполнителей, но управление культуры запретило играть композиции с «экстремистским» содержанием и песни авторов, «которые имеют статус иностранного агента».
«На суд общественного совета был вынесен вопрос о том, могут ли участники проекта исполнять песни на иностранных языках. Запрет посчитали неуместным. Жанры музыки тоже не регламентированы», — отмечают «Рязанские ведомости».
Фестиваль «Музыка Почтовой» стартует 10 июня и продлится более трех месяцев. Заявки на участие подали Бутылофон, «Баттерфляй», сообщество «Рязанский Манхэттен» и другие артисты. Они будут выступать на двух площадках: у памятника Евпатию Коловрату и недалеко от главпочтамта.
После начала военной операции на Украине некоторые российские музыканты осудили ее и уехали из страны. Часть из них, включая Земфиру, Оксимирона, Noize MC, Монеточку и Андрея Макаревича, Минюст РФ признал иностранным агентами. В июле 2022 года «Фонтанка» опубликовала список «нежелательных» в России артистов, которые негативно высказывались о военной операции, и теперь их концерты проводить не рекомендуется. В него, в частности, попали «ДДТ», «Аквариум», «Би-2», «Порнофильмы», «Дора», «Фейс» и Ic3Peak.