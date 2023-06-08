Nasdaq не будет проводить делистинг акций «Яндекса», но торги ими не восстановят

«В итоге: делистинга не будет, решение о приостановке торгов останется в силе», — пишет пресс-служба «Яндекса».
Как отмечает российская корпорация, апелляция была подана спустя несколько дней после сообщения Nasdaq о планируемом делистинге. Слушание по ней состоялось в конце апреля, и еще чуть больше месяца «Яндекс» ждал ответ.
«Nasdaq учла аргументы, которые „Яндекс“ привел в апелляции», — говорится в сообщении. Одним из аргументов было соблюдение интересов инвесторов.
Также в рамках обжалования компания заявляла, что планирует провести реструктуризацию. В частности, выделить основную часть бизнеса в отдельную группу компаний.
Nasdaq предупредила ряд российских компаний о делистинге в середине марта. Помимо «Яндекса», уведомления получили Ozon, HeadHunter и Qiwi.