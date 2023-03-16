Nasdaq предупредил Ozon, «Яндекс», Headhunter и Qiwi о планируемом делистинге их ценных бумаг

Руководство биржи Nasdaq уведомило российские компании Ozon, «Яндекс», Headhunter и Qiwi, что их американские депозитарные акции (ADS) будут исключены из листинга биржи. Об этом сообщается в отдельных заявлениях на официальном сайте Nasdaq.
Делистинг ценных бумаг будет осуществлен 24 марта. Однако компании имеют право обжаловать решение коллегии Nasdaq, которая рассматривает вопросы соответствия ценных бумаг торговле на бирже.
Отмечается, что в период рассмотрения апелляции торговля ценными бумагами будет приостановлена.
Ozon подтвердил ТАСС, что получил соответствующее уведомление от Nasdaq. В компании заявили, что компания уже изучает процесс обжалования.
На фоне объявления Nasdaq стоимость ценных бумаг Ozon, «Яндекс», Headhunter и Qiwi на открытии торгов на Московской бирже снижалась на 1-3%. Однако позже снижение замедлилось.