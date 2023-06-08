«Прямая линия с Владимиром Путиным» может пройти в ноябре или декабре 2023 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в администрации президента. Пока что точных сроков проведения нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам одного из собеседников издания, изначально предполагалось провести «Прямую линию» летом, но планы изменились примерно две недели назад. Выбор на ноябрь и декабрь пал из‑за обстановки на фронте, добавили источники из АП.
Организовать «Прямую линию» в АП хотят до официального старта президентской кампании: выборы должны состояться 17 марта 2024 года, а назначить их, согласно закону, должен Совет Федерации с 8 по 17 декабря. В Кремле, по данным «Коммерсанта», к ним уже готовятся: главной агитационной линией в кампании президента от власти должен стать принцип «было-стало-будет».
На данный момент Путин не объявлял о своем участии в президентской гонке. Собеседник издания сказал, что, как и в прошлый раз, он может заявить об этом после ноября.