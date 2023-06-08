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«Коммерсант»: «Прямая линия» с Путиным может пройти в конце года — зависит от ситуации на фронте

Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:53

«Прямая линия с Владимиром Путиным» может пройти в ноябре или декабре 2023 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в администрации президента. Пока что точных сроков проведения нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам одного из собеседников издания, изначально предполагалось провести «Прямую линию» летом, но планы изменились примерно две недели назад. Выбор на ноябрь и декабрь пал из‑за обстановки на фронте, добавили источники из АП.

Организовать «Прямую линию» в АП хотят до официального старта президентской кампании: выборы должны состояться 17 марта 2024 года, а назначить их, согласно закону, должен Совет Федерации с 8 по 17 декабря. В Кремле, по данным «Коммерсанта», к ним уже готовятся: главной агитационной линией в кампании президента от власти должен стать принцип «было-стало-будет».

На данный момент Путин не объявлял о своем участии в президентской гонке. Собеседник издания сказал, что, как и в прошлый раз, он может заявить об этом после ноября.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — ежегодная телепередача, в ходе которой Путин отвечает на специально отобранные вопросы граждан РФ. Первый прямой эфир состоялся 24 декабря 2001 года. В 2020 году ее отменили из‑за пандемии коронавируса, а в 2022-м — без объяснения причин.

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Владимир ПутинДмитрий Песков
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