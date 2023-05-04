Фанаты «ПСЖ» собрали митинг после слухов об уходе Лионеля Месси и кричали: «Ты сукин сын»

Открытый конфликт между Месси и менеджментом клуба разгорелся во вторник после поражения «парижан» от «Лорьяна» со счетом 1:3. Le Parisien узнал, что после игры аргентинец улетел в Саудовскую Аравию, с правительством которой у него заключен договор о продвижении туризма. По информации RMC Sport, руководство клуба уверено, что для отъезда он должен был получить разрешение главного тренера, но не сделал этого. За пропуск тренировки игрока отстранили от матчей на две недели.