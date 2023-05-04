Фанаты «ПСЖ» собрали митинг после слухов об уходе Лионеля Месси и кричали: «Ты сукин сын»

Фанаты «ПСЖ» собрались на митинг после новости о возможном уходе Лионеля Месси из клуба. Они кричали в его адрес: «Сукин ты сын».
О том, что аргентинский футболист не станет продлевать истекающий летом контракт с командой, сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. По его словам, игрок недоволен вылетом «ПСЖ» из Лиги чемпионов и нестабильным развитием клуба. Он принял решение еще месяц назад и уведомил об этом руководство.
Организация болельщиков «ПСЖ» Collectif Ultras Paris спланировала эту акцию заранее. Она была настроена на протест с целью «добиться системного и разумного движения вперед» мирным путем и собрала под окнами офиса клуба несколько сотен человек. На видео с митинга слышно, как фанаты скандируют на испанском: «Месси, ты сукин сын».
Кроме этого, толпа призвала президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи покинуть клуб. Также они пришли к дому Неймара и кричали: «Неймар, проваливай!»
«ПСЖ» выпустил заявление с осуждением акции: «„Пари Сен-Жермен“ самым решительным образом осуждает недопустимые и оскорбительные действия небольшой группы лиц, которые имели место в среду. Какими бы ни были разногласия, ничто не оправдывает подобные действия. Клуб оказывает полную поддержку своим игрокам, персоналу и всем тем, кто стал жертвой такого позорного поведения».
Открытый конфликт между Месси и менеджментом клуба разгорелся во вторник после поражения «парижан» от «Лорьяна» со счетом 1:3. Le Parisien узнал, что после игры аргентинец улетел в Саудовскую Аравию, с правительством которой у него заключен договор о продвижении туризма. По информации RMC Sport, руководство клуба уверено, что для отъезда он должен был получить разрешение главного тренера, но не сделал этого. За пропуск тренировки игрока отстранили от матчей на две недели.
По информации Романо, Месси был уверен, что получит 2–3 дня выходных после игры. О том, что «ПСЖ» их отменил, игрок узнал только после того, как прилетел в Саудовскую Аравию. Как указал Романо, у аргентинца также есть предложение рекордного контракта с местным «Аль-Хилялем» на 400 млн евро в год, что сделало бы его самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.