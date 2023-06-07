Хауэр-Кинг чуть не утонул, голос Бейли довел режиссера до слез и другие факты со съемок «Русалочки»

«После этого я решил, что мы должны ее увидеть… И она приехала в Нью-Йорк всего через несколько недель и прошла у нас прослушивание. Она вошла. Я спросил: Вы хотите сначала петь или читать? Она говорит: „Я бы хотела сначала спеть“. Она спела „Part of Your World“, и к концу песни я был весь в слезах», — рассказал Маршалл.