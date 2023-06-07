Хауэр-Кинг чуть не утонул, голос Бейли довел режиссера до слез и другие факты со съемок «Русалочки»

26 мая в прокат вышла киноадаптация диснеевской «Русалочки» с Халле Бейли. Лента стала одной из самых обсуждаемых за последнее время. В сети не только спорили о цвете кожи главной героини, но и признавались в любви принцу Эрику, восхищались красотой и злодейским шармом Ванессы, обсуждали излишнюю реалистичность Флаундера, повторяли сцену с Ариэль и скалой, а также спорили из‑за макияжа Урсулы.
Собрали самые интересные факты со съемок нашумевшей картины, сборы которой уже превысили 300 млн долларов при бюджете в 250 млн.
Халли Бейли была первой, кто прослушивался на роль Ариэль
Режиссер Роб Маршалл рассказал, что в 2019 году он смотрел премию «Грэмми» вместе с продюсером Джоном ДеЛюкой. Когда Хлоя и Халли Бейли начали петь песню «Where is the Love», постановщик повернулся к продюсеру и сказал: «Подожди, это Ариэль?! Она такая неземная с этим ангельским голосом».
«После этого я решил, что мы должны ее увидеть… И она приехала в Нью-Йорк всего через несколько недель и прошла у нас прослушивание. Она вошла. Я спросил: Вы хотите сначала петь или читать? Она говорит: „Я бы хотела сначала спеть“. Она спела „Part of Your World“, и к концу песни я был весь в слезах», — рассказал Маршалл.
Накладные волосы, которые Бейли носила в фильме, стоили более 150 тыс. долларов
За прическу Бейли отвечала Камилла Френд, номинированная на «Оскар» за фильм «Черная пантера: Ваканда навеки». Исполнительница роли Ариэль хотела сохранить элемент натуральных волос, оставаясь верной своему наследию (это первая темнокожая русалочка). Тогда Френд решила взять искусственные волосы и обмотать их вокруг натуральный волос Бейли. Этот процесс занял от 12 до 14 часов.
«Если мы возьмем волосы и обернем их вокруг ее локонов, нам не придется их стричь и красить. Мы можем изменить ее цвет, не меняя ее внутреннюю структуру волос. Ее структура и ее волосы — это она сама», — вспоминает Френд. Волосы длиной 30 дюймов были окрашены на заказ и завиты с помощью кератиновых наконечников.
Культовый момент выпрыгивания из океана потребовал 20 дублей
По словам Бейли, такое количество дублей связано с тем, что когда ее локоны намокали, они становились очень тяжелыми: «У меня на голове было очень много волос. Поэтому было очень смешно снимать эту сцену: Целый день мы пытались сделать все правильно и, наконец, они сделали дубль, который им очень понравился».
Тренировки Бейли включали в себя поднятие тяжестей головой
На снимках, которые опубликовала исполнительница главной роли, видно, что на ее голову надет утяжеленный прибор. Такие тренировки были необходимы для укрепления шеи.
«Иногда мы надевали хвост, чтобы увидеть расстояние, которое у тебя есть… Потому что это помогало понять как мы далеко друг от друга», — рассказал актер. Все остальное время Бардем снимался в шортах.
Джона Хауэр-Кинг (принц Эрик) чуть не утонул во время съемок
По словам исполнителя роли принца Эрика, это произошло из‑за того, что он не самый лучший пловец, а еще ему приходилось носить тяжелые ботинки, которые тянули на дно. Чтобы они не наполнялись водой, съемочная группа проделывала в них дырки.
«Я просто не могу плавать, некоторые люди делают это очень легко, для них это естественно. А я просто опускаюсь на дно», — сказал Хауэр-Кинг.
Новая песня Ариэль «For the First Time» была вдохновлена партитурой из оригинального мультфильма
Композитором ремейка выступил Алан Менкен, работавший над «Русалочкой» 1989 года. Для новой ленты он переделывал песню «Tour of The Kingdom», а Лин-Мануэль Миранда предложил ему замедлить темп композиции и добавить под нее «танцевальный ритм», что придало мелодии «атмосферу Карибских островов».
Джоди Бенсон, которая озвучила Ариэль в оригинальном мультфильме пришлось четыре года держать в тайне свое камео
По словам актрисы, когда фильм получил зеленый свет, она позвонила своим давним друзьям Робу Маршаллу и Джону ДеЛюкой, чтобы поздравить. В ответ на это они сказали: «Ты станешь частью этого».
Камео Бенсон длится всего несколько секунд, но съемки заняли почти месяц из‑за ковида и урагана, который чуть не разрушил площадку. Об участии в «Русалочке» актриса не могла рассказать даже своей семье.