«Одна из лучших киноадаптаций»: кинокритики посмотрели «Русалочку». Собрали первые реакции

Диснеевский ремейк «Русалочки» впервые показали зрителям. На личный показ кинокритиков и звезд (Мэтта Деймона, Эмили Блант, Джона Красински и других) пригласил режиссер ленты Роб Маршалл. Фильм должен выйти в кинотеатрах 26 мая.
В твиттере появились первые реакции на «Русалочку» Маршалла. Критики хвалят актерскую игру Халле Бейли в роли Ариэль и называют фильм чуть ли не лучшей киноадаптацией в истории Disney, но есть, по мнению некоторых, и недочеты.
«„Русалочка“ — это киноремейк с сердцем и душой знакомой и любимой истории, которая еще больше усиливается за счет идеальной звездной игры Халле Бейли, которая была рождена для большого экрана. Именно поэтому это стоит посмотреть».
Зои Роуз Брайант
Зои Роуз Брайант
«Диснеевская „Русалочка“, безусловно, одна из лучших киноадаптаций. Халле Бейли сыграла Ариэль очень эмоционально, и у меня шли мурашки по коже, когда я смотрела на нее. В то время как Урсула [в исполнении] Мелиссы МакКарти и Себастьян [в исполнении] Давида Диггса заставляют вспоминать сцены с ними весь день».
Эрик Дэвис
Эрик Дэвис
«„Русалочка“ — это подарок всем маленьким девочкам, чтобы они мечтали о большем. Халле Бейли — настоящее волшебство, а Давид Диггс — прелесть в роли Себастьяна».
Катя Вудс
Катя Вудс
«„Русалочка“ очаровательная, но невероятно обрывистая. Халле Бейли, Джона Хауэр-Кинг, Мелисса МакКарти и Хавьер Бардем вложили душу и сердце в фильм, который не может избежать своего анимационного наследия. Лучше всего, когда он склоняется к манерным помешательствам, но без всякой причины ограничивает элементы фантазии».
Кортни Ховард, Variety
Кортни Ховард, Variety
«Все очень просто. Вы ждете ремейк „Русалочки“? Тогда он вам понравится. Вы настроены к нему скептически? Тоже все в порядке. Фильм в целом выглядит немного странно и ощущается несвязным. Бейли великолепна, МакКарти крутая, песни звучат хорошо, но весь этот ремейк ощущается таким ненужным».
Жермен Люссье, Gizmodo
Жермен Люссье, Gizmodo
«Очаровательная, но неровная „Русалочка“ не передает волшебства классического мультфильма, но Роб Маршалл привносит множество творческих штрихов, чтобы лодка оставалась на поверхности. Халле Бейли и Мелисса МакКарти великолепны. Давид Диггс и Аквафина обеспечивают хорошую комическую отдушину».
Саймон Томпсон, Forbes
Саймон Томпсон, Forbes
«Сцены под водой могут выглядеть плохо, но „Русалочка“ в конечном итоге воссоздает часть магии оригинала благодаря своей вневременной истории и актерскому составу. Давид Диггс и Мелисса МакКарти — главные герои, Халле Бейли поражает своим великолепным пением и чутким обаянием». Мэтт Неглия, подкаст NBP
26 апреля Disney опубликовал отрывок из «Русалочки». В видео Ариэль и Флаундер (Джейкоб Тремблей) спасаются от акулы.