«Одна из лучших киноадаптаций»: кинокритики посмотрели «Русалочку». Собрали первые реакции

«Диснеевская „Русалочка“, безусловно, одна из лучших киноадаптаций. Халле Бейли сыграла Ариэль очень эмоционально, и у меня шли мурашки по коже, когда я смотрела на нее. В то время как Урсула [в исполнении] Мелиссы МакКарти и Себастьян [в исполнении] Давида Диггса заставляют вспоминать сцены с ними весь день».

Эрик Дэвис