В «Архстоянии-2023» примут участие университеты и арт-площадки. Они представят свои проекты

С 28 по 30 июля 2023 года в арт-парке «Никола-Ленивец» развернется международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние», посвященный теме «Игра в предсказания». Впервые частью фестиваля станет программа институциональных кемпов — самые заметные частные и государственные институции со всей страны представят свои проекты, рассказали «Афише Daily» организаторы.
Галерея «Виктория» — это крупнейшая независимая арт-площадка Самары, она представит квест «Я иду искать». Участнику нужно будет отыскать работу — это может быть графика или скульптура — современных авторов из Самары и Тольятти на территории парка. Аут-группа «Муха», исследующая существование примет в XXI веке, приедет с перформативным проектом «Если черный петух выйдет из леса».
Московский Институт бизнеса и дизайна B&D предлагает исследовать тему восприятия окружающего пространства в проекте «Калейдоскоп». Галерея современного искусства «Наковальня» построит «шалаш», посвященный взаимосвязи искусства и видеоигр.
Мультицентр «Контора пароходства» из Тюмени, который поддерживает местных художников, приедет на «Архстояние» вместе с арт-группой «НИИ собачьих дел». Их проект «Изыскания-674» предлагает освоить художественные инструменты для исследования природных процессов, происходящих на территории парка. Зрители смогут погрузиться в альтернативную вселенную отечественной науки 1960–1970-х годов, которая реализовалась в будущем, и внести свой вклад в изучение силовых линий мира и свойств времени.
Апатитский центр современного искусства «Сияние», основанный телеведущим Андреем Малаховым, организует исследовательские прогулки, сад растений-интродуцентов, неожиданные прогнозы от ученых и художников и несуществующие археологические находки.
Пространство для старшеклассников и студентов от 14 лет до 21 года «Пушкинский.Ю», открытое ГМИИ имени Пушкина, устроит мастер-класс «В поисках предсказания». Участники проведут прогулку-медиацию и напишут небольшие тексты, которые соберут вместе и поместят в «Капсулу предсказаний».
В этом году хедлайнерами фестиваля выступят архитектор и дизайнер Алексей Козырь с проектом «Капсула предсказаний» и художница Ирина Корина с арт-объектом «Павильон заблуждений».