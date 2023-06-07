В «Архстоянии-2023» примут участие университеты и арт-площадки. Они представят свои проекты

Мультицентр «Контора пароходства» из Тюмени, который поддерживает местных художников, приедет на «Архстояние» вместе с арт-группой «НИИ собачьих дел». Их проект «Изыскания-674» предлагает освоить художественные инструменты для исследования природных процессов, происходящих на территории парка. Зрители смогут погрузиться в альтернативную вселенную отечественной науки 1960–1970-х годов, которая реализовалась в будущем, и внести свой вклад в изучение силовых линий мира и свойств времени.