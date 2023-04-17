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Фестиваль «Архстояние-2023» объявил тему нового сезона и хедлайнеров

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:57

С 28 по 30 июля 2023 года в арт-парке «Никола-Ленивец» развернется международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние», посвященный теме «Игра в предсказания». Организаторы поделились с «Афишей Daily» своим манифестом и хедлайнерами этого года.

«Мы живем в ситуации, когда планировать что‑либо становится сложно. Информационный поток не добавляет ясности, принося тысячи разнообразных новостей и суждений. Кажется, что серьезных методов прогнозирования будущего не хватает, и тогда на помощь приходят иррациональные и художественные. „Архстояние-2023“ предлагает поиграть в предсказания, заглянуть в работы художников, как в магический шар, и увидеть себя вне времени, вне обстоятельств и вне границ собственного воображения».
«Архстояние»

Прочитать полностью манифест нынешнего «Архстояния» можно тут.

В этом году хедлайнерами фестиваля выступят архитектор и дизайнер Алексей Козырь с проектом «Капсула предсказаний» и художница Ирина Корина с арт-объектом «Павильон заблуждений».

«Капсула предсказаний» — это гигантский контейнер размером 2,5 на 6 метров. Металлический объект снаружи будет украшен керамическими изразцами, изготовленными на территории «Никола-Ленивца», внутри же он станет хранилищем со множеством ячеек. Каждую заполнят личные послания от гостей парка, собирать которые будут в течение нескольких недель вплоть до самого фестиваля. Капсулу с записками в будущее загерметизируют и закопают на территории парка, а поднимут на поверхность только в 2050 году.

«Павильон заблуждений» — это лабиринт из натянутых принтованных тканей, живых деревьев и специально сшитых палаток. Со стороны объект кажется незамысловатым, пока не зайдешь в него.

Организаторы «Архстояния» пообещали объявить подробности программы дополнительно.

Билеты стоят 5400 рублей, но с приближением фестиваля их стоимость будет расти. Купить их можно здесь. Для детей до 5 лет вход бесплатный.

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