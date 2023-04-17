Фестиваль «Архстояние-2023» объявил тему нового сезона и хедлайнеров

«Капсула предсказаний» — это гигантский контейнер размером 2,5 на 6 метров. Металлический объект снаружи будет украшен керамическими изразцами, изготовленными на территории «Никола-Ленивца», внутри же он станет хранилищем со множеством ячеек. Каждую заполнят личные послания от гостей парка, собирать которые будут в течение нескольких недель вплоть до самого фестиваля. Капсулу с записками в будущее загерметизируют и закопают на территории парка, а поднимут на поверхность только в 2050 году.