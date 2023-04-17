Фестиваль «Архстояние-2023» объявил тему нового сезона и хедлайнеров

С 28 по 30 июля 2023 года в арт-парке «Никола-Ленивец» развернется международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние», посвященный теме «Игра в предсказания». Организаторы поделились с «Афишей Daily» своим манифестом и хедлайнерами этого года.
В этом году хедлайнерами фестиваля выступят архитектор и дизайнер Алексей Козырь с проектом «Капсула предсказаний» и художница Ирина Корина с арт-объектом «Павильон заблуждений».
«Капсула предсказаний» — это гигантский контейнер размером 2,5 на 6 метров. Металлический объект снаружи будет украшен керамическими изразцами, изготовленными на территории «Никола-Ленивца», внутри же он станет хранилищем со множеством ячеек. Каждую заполнят личные послания от гостей парка, собирать которые будут в течение нескольких недель вплоть до самого фестиваля. Капсулу с записками в будущее загерметизируют и закопают на территории парка, а поднимут на поверхность только в 2050 году.
«Павильон заблуждений» — это лабиринт из натянутых принтованных тканей, живых деревьев и специально сшитых палаток. Со стороны объект кажется незамысловатым, пока не зайдешь в него.
Организаторы «Архстояния» пообещали объявить подробности программы дополнительно.
Билеты стоят 5400 рублей, но с приближением фестиваля их стоимость будет расти. Купить их можно здесь. Для детей до 5 лет вход бесплатный.