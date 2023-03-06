Тринидадская хип-хоп-артистка Ники Минаж запустит собственный музыкальный лейбл на базе компании Republic Records. Об этом она рассказала в шоу «Queen Radio», передал NME.
Рэп-певица пока не определилась с названием своего нового бизнеса. Однако она назвала имена нескольких артистов, которые будут сотрудничать с лейблом. Среди них — Нана Фофи, Тейт Кобанг, Рико Данна и Лондон Хилл.
«Вы все знаете, сколько всего я делаю для артистов, которых поддерживаю, даже если они не подписаны на мой лейбл. Представьте, что я сделаю для тех, кто подпишется», — заявила Минаж.
Она также отметила, что будет работать не только с рэперами, но и с музыкантами, представляющими другие стили и жанры. Какие именно, Минаж не уточнила, но добавила, что намерена сотрудничать не только с темнокожими артистами.
Рэп-артистка пообещала рассказать больше о лейбле в ближайшем будущем. Минаж планирует сделать крупный запуск. «Я не хочу никаких маленьких уведомлений. Я хочу сделать это правильно», — подчеркнула она.