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Ники Минаж запустит собственный музыкальный лейбл

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:52

Тринидадская хип-хоп-артистка Ники Минаж запустит собственный музыкальный лейбл на базе компании Republic Records. Об этом она рассказала в шоу «Queen Radio», передал NME.

Рэп-певица пока не определилась с названием своего нового бизнеса. Однако она назвала имена нескольких артистов, которые будут сотрудничать с лейблом. Среди них — Нана Фофи, Тейт Кобанг, Рико Данна и Лондон Хилл.

«Вы все знаете, сколько всего я делаю для артистов, которых поддерживаю, даже если они не подписаны на мой лейбл. Представьте, что я сделаю для тех, кто подпишется», — заявила Минаж.

Она также отметила, что будет работать не только с рэперами, но и с музыкантами, представляющими другие стили и жанры. Какие именно, Минаж не уточнила, но добавила, что намерена сотрудничать не только с темнокожими артистами.

Рэп-артистка пообещала рассказать больше о лейбле в ближайшем будущем. Минаж планирует сделать крупный запуск. «Я не хочу никаких маленьких уведомлений. Я хочу сделать это правильно», — подчеркнула она.

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