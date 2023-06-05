Режиссер «Вампиров средней полосы» снимет сериал по «Последнему богатырю»

По мотивам серии фильмов «Последний богатырь» снимут сериал. Режиссером выступит Антон Маслов, соавтор «Вампиров средней полосы», пишет «РБК Life» со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра Start.
Действие шоу развернется спустя 20 лет после событий третьей части франшизы «Последний богатырь: Посланник Тьмы», вышедшей в 2021 году. Актерский состав и другие подробности пока неизвестны.
По мнению Маслова, зрителя сейчас сложно удивить фантастическими историями; есть множество подобных вселенных: «Гарри Поттера», «Властелина Колец», «Игры престолов». «Но интерес „Последнего богатыря“ в том, чтобы, опираясь на нашу культуру и сказочные миры, создать то, чего не было», — сказал он.
Первая часть «Последнего богатыря» вышла в 2017 году. В 2021-м последовали два сиквела — «Корень зла» и «Посланник Тьмы». В общей сложности трилогия собрала в прокате чуть более 80 млн долларов. Режиссером всех трех фильмов выступил Дмитрий Дьяченко («День радио», «О чем говорят мужчины», «Чебурашка»). Главные роли исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Константин Лавроненко, Елена Яковлева, Екатерина Вилкова, Сергей Бурунов.
В январе 2025 года должен выйти приквел «Последнего богатыря» под названием «Финист. Первый богатырь». Фильм расскажет о богатыре Финисте — Ясном соколе — суперзвезде Белогорья, на которого равняются все остальные. Финиста сыграет Кирилл Зайцев, который воплощал этого персонажа в оригинальной трилогии. Роль молодой Бабы-яги досталась Юлии Пересильд.