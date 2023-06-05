Режиссер «Вампиров средней полосы» снимет сериал по «Последнему богатырю»

По мнению Маслова, зрителя сейчас сложно удивить фантастическими историями; есть множество подобных вселенных: «Гарри Поттера», «Властелина Колец», «Игры престолов». «Но интерес „Последнего богатыря“ в том, чтобы, опираясь на нашу культуру и сказочные миры, создать то, чего не было», — сказал он.