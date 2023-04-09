Приквел «Последнего богатыря» выйдет в прокат в 2025 году

Приквел «Последнего богатыря» под названием «Финист. Первый богатырь» выйдет в российский прокат 1 января 2025 года. Информация об этом появилась на сайте «Бюллетень кинопрокатчика».
Фильм расскажет о богатыре Финисте Ясном Соколе, который описывается как суперзвезда Белогорья, на которого равняются все остальные. Он становится одержим новыми подвигами, и его перестают волновать беды простого народа.
Финиста сыграет Кирилл Зайцев, который воплощал этого персонажа в оригинальной трилогии. Роль молодой Бабы-яги исполнит Юлия Пересильд.
Кто займет место режиссера, пока неизвестно. Суммарно трилогия «Последнего богатыря» собрала в России около 6 млрд рублей.