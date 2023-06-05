Россиянку и украинку вновь освистали на «Ролан Гаррос» после отказа пожать руки

Касаткина написала в твиттере: «Покидаю Париж с очень горьким ощущением. Все эти дни после каждого матча, который я играла в Париже, я всегда благодарила болельщиков за поддержку и за то, что они были рядом с игроками. Вчера меня освистали только потому, что я уважительно отнеслась к позиции соперницы не пожимать руки. Я и Элина продемонстрировали уважение друг к другу после тяжелого матча, но уходить с корта вот так было худшим моментом вчерашнего дня. Будьте лучше, любите друг друга, не распространяйте ненависть».