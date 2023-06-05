Россиянку и украинку вновь освистали на «Ролан Гаррос» после отказа пожать руки

Украинская теннисистка Элина Свитолина и россиянка Дарья Касаткина не стали пожимать друг другу руки после матча на «Ролан Гаррос», а вместо этого показали друг другу большие пальцы. Это связано с принципиальной позицией украинских спортсменок воздерживаться от рукопожатий с россиянами и белорусами из‑за военной операции на Украине.
Свитолина обыграла Касаткину со счетом 6:4, 7:6 (7:5) и вышла в четвертьфинал турнира. После матча российская спортсменка, зная о позиции украинок, не стала протягивать руку сопернице, а показала ей большой палец. Та ответила ей взаимностью. Однако некоторые зрители на трибунах встретили этот жест свистом. Впрочем, обе спортсменки впоследствии рассказали, что с уважением относятся друг к другу.
Касаткина написала в твиттере: «Покидаю Париж с очень горьким ощущением. Все эти дни после каждого матча, который я играла в Париже, я всегда благодарила болельщиков за поддержку и за то, что они были рядом с игроками. Вчера меня освистали только потому, что я уважительно отнеслась к позиции соперницы не пожимать руки. Я и Элина продемонстрировали уважение друг к другу после тяжелого матча, но уходить с корта вот так было худшим моментом вчерашнего дня. Будьте лучше, любите друг друга, не распространяйте ненависть».
В свою очередь, Свитолина в послематчевом интервью заявила: «Очень благодарна Касаткиной за ее позицию, которую она заняла. Да, она действительно смелый человек, чтобы сказать это публично, что не так много игроков сделали. Она смелая». Касаткина публично осуждала российскую военную операцию на Украине.
Это уже не первый раз, когда трибуны на «Ролан Гаррос» встречают свистом отказ от рукопожатий со стороны спортсменов с Украины. 28 мая такое произошло после матча, в котором белоруска Арина Соболенко выиграла украинку Марту Костюк. Позже Соболенко сказала, что с пониманием отнеслась к жесту соперницы и не принимает его на свой счет.