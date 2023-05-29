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Украинка Костюк не пожала руку белоруске Соболенко после матча на «Ролан Гаррос». Трибуны засвистели

Семён Гудошников
Сегодня в 12:22

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожать руку белоруске Арине Соболенко после проигрыша на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»). Об этом сообщает Reuters.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу второй ракетки мира Соболенко. После того как украинка отказалась пожать ей руку, некоторые болельщики на трибунах начали свистеть.

Костюк заранее говорила, что не будет пожимать руки соперницам из России и Беларуси, если сочтет, что те недостаточно прямо осудили российскую военную операцию на Украине. У Костюк на Украине продолжают оставаться родители.

Соболенко сначала подумала, что свист адресован ей, и манерно поклонилась толпе. «Это был очень тяжелый матч, я имею в виду тяжелый в эмоциональном плане. Извините, ребята, я сначала не поняла. Я думала, что это меня освистывают, поэтому была немного удивлена, — сказала она в послематчевом интервью. — Но потом я почувствовала вашу поддержку, так что большое вам спасибо». Соболенко также поддержала Костюк, заявив, что украинка «не заслужила того, чтобы так уйти с корта».

Вторая ракетка мира также заявила, что с пониманием отнеслась к жесту соперницы и не принимает его на свой счет. «Я понимаю, почему они не пожимают нам руки. Я представляю, если они пожмут нам руку, что будет с ними с украинской стороны. Я понимаю, что это не личное. Вот и всё», — сказала Соболенко.

Она добавила: «Никто в мире, будь то российские или белорусские спортсмены, не поддерживает войну. Как мы можем? Зачем мы должны об этом говорить? Это так же очевидно, как 1 + 1 = 2. Нормальные люди никогда не поддержат это». По словам Соболенко, если бы спортсмены могли, они бы остановили боевые действия, но, «к сожалению, это не в наших руках».

Костюк, в свою очередь, заявила, что не ожидала услышать свист трибун. «Людям должно быть искренне стыдно, но это не мой призыв», — сказала она. По мнению теннисистки, болельщики на Уимблдоне отнеслись бы к ней иначе, поскольку его организаторы в прошлом году не допустили до турнира россиян и белорусов.

Украинская теннисистка пояснила, что не пожала руку сопернице, поскольку та «никогда не говорит, что лично не поддерживает эту войну»: «Она должна высказывать свое личное мнение в первую очередь. Зачем говорить о всех спортсменах, ведь я лично знаю теннисистов, которые поддерживают войну».

В пример человека, который публично высказался о ситуации, она привела российскую теннисистку Дарью Касаткину. «Касаткина сделала свое заявление, и она не вернется в Россию, и это ее выбор. Я вижу, что она действительно… она отказалась от чего‑то важного для нее, чтобы остаться на стороне правды, добра и любви», — заявила Костюк.

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