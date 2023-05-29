Украинка Костюк не пожала руку белоруске Соболенко после матча на «Ролан Гаррос». Трибуны засвистели

Соболенко сначала подумала, что свист адресован ей, и манерно поклонилась толпе. «Это был очень тяжелый матч, я имею в виду тяжелый в эмоциональном плане. Извините, ребята, я сначала не поняла. Я думала, что это меня освистывают, поэтому была немного удивлена, — сказала она в послематчевом интервью. — Но потом я почувствовала вашу поддержку, так что большое вам спасибо». Соболенко также поддержала Костюк, заявив, что украинка «не заслужила того, чтобы так уйти с корта».