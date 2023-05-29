Украинка Костюк не пожала руку белоруске Соболенко после матча на «Ролан Гаррос». Трибуны засвистели

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожать руку белоруске Арине Соболенко после проигрыша на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»). Об этом сообщает Reuters.
Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу второй ракетки мира Соболенко. После того как украинка отказалась пожать ей руку, некоторые болельщики на трибунах начали свистеть.
Костюк заранее говорила, что не будет пожимать руки соперницам из России и Беларуси, если сочтет, что те недостаточно прямо осудили российскую военную операцию на Украине. У Костюк на Украине продолжают оставаться родители.
Соболенко сначала подумала, что свист адресован ей, и манерно поклонилась толпе. «Это был очень тяжелый матч, я имею в виду тяжелый в эмоциональном плане. Извините, ребята, я сначала не поняла. Я думала, что это меня освистывают, поэтому была немного удивлена, — сказала она в послематчевом интервью. — Но потом я почувствовала вашу поддержку, так что большое вам спасибо». Соболенко также поддержала Костюк, заявив, что украинка «не заслужила того, чтобы так уйти с корта».
Вторая ракетка мира также заявила, что с пониманием отнеслась к жесту соперницы и не принимает его на свой счет. «Я понимаю, почему они не пожимают нам руки. Я представляю, если они пожмут нам руку, что будет с ними с украинской стороны. Я понимаю, что это не личное. Вот и всё», — сказала Соболенко.
Она добавила: «Никто в мире, будь то российские или белорусские спортсмены, не поддерживает войну. Как мы можем? Зачем мы должны об этом говорить? Это так же очевидно, как 1 + 1 = 2. Нормальные люди никогда не поддержат это». По словам Соболенко, если бы спортсмены могли, они бы остановили боевые действия, но, «к сожалению, это не в наших руках».
Костюк, в свою очередь, заявила, что не ожидала услышать свист трибун. «Людям должно быть искренне стыдно, но это не мой призыв», — сказала она. По мнению теннисистки, болельщики на Уимблдоне отнеслись бы к ней иначе, поскольку его организаторы в прошлом году не допустили до турнира россиян и белорусов.
Украинская теннисистка пояснила, что не пожала руку сопернице, поскольку та «никогда не говорит, что лично не поддерживает эту войну»: «Она должна высказывать свое личное мнение в первую очередь. Зачем говорить о всех спортсменах, ведь я лично знаю теннисистов, которые поддерживают войну».
В пример человека, который публично высказался о ситуации, она привела российскую теннисистку Дарью Касаткину. «Касаткина сделала свое заявление, и она не вернется в Россию, и это ее выбор. Я вижу, что она действительно… она отказалась от чего‑то важного для нее, чтобы остаться на стороне правды, добра и любви», — заявила Костюк.