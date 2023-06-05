«Он прямо как я»: Дрейк хотел задонатить стримеру, но банк заблокировал его карточку в прямом эфире

Дрейк в прямом эфире попробовал отправить донат стримерше, но банк заблокировал его платеж и выставил рэпера с состоянием в 250 млн долларов посмешищем.
В выходные рэп-звезда принял участие в специальном стриме на Kick с целью промоутирования своего онлайн-казино. В кадре он появился не один, а вместе с коллегой Lil Yachty.
«Йо, я не знаю, кто владеет Kick, но чат точно хочет видеть Yachty в прямом эфире. Я говорил ему [Yachty], что, по-моему, он захватит Kick. Просто небольшая бизнес-идея для тех, кто владеет Kick, пусть они выпишут чек для моего брата», — сказал он.
Спустя какое‑то время Дрейк решил задонатить 500 долларов девушке, которой в прямом эфире кто‑то массажировал ноги. Однако после ввода данных рэпер лишь увидел, что его карта была отклонена сервисом.
«Сты-ы-дненько-о», — пропел фальцетом в этот момент канадец.
Конечно же, непрошедший платеж стал поводом для множества шуток от фанатов и хейтеров в твиттере.
«Ну видимо, Промысел Божий покрывает не все его расходы», — шутит один пользователь, отсылая к клипу «God’s Plan», в котором рэпер раздал разным людям около миллиона долларов.
«А вот у Йе карту всегда принимают», — смеется другой, намекая на конфликт канадца с Канье Уэстом.
«Дриз, в следующий раз можешь у меня попросить».
«Представьте себе: иметь состояние в 250 млн долларов, но не расплатиться карточкой».
«Дрейк на мели? Блин, приму ваши пять баксов и обязательно ему их пришлю».
«Блин, да он прям как я».
«А вот у Йе карту всегда принимают».
«Ну не получается его ненавидеть».
«Ну видимо, Промысел Божий покрывает не все его расходы».
«Как она посмотрела в камеру».
Часть пользователей впечатлила неожиданно высокая нота, которую Дрейк взял, комментируя неудачный донат. По мнению некоторых, она звучит даже очень мило.
«То, как он спел „Позорище“… Такой Дрейк маленький, масюсенький карапузик».
✨«Стыдненько-о-о».✨ 👄👄
«Дрейк реально тот самый чел, который поет фальцетом „Сты-ы-дненько-о-о“, когда ему стыдно».
А еще фанаты задались вопросом, как и что могло случиться с карточкой рэпера, если сервис ее не принимает. Скорее всего, ее заблокировал банк, ведь денег рэперу не может не хватать, считают они. Но почему заблокировали? Из‑за его больших ставок? Из‑за того, что у Дрейка канадский банк?
«Наверняка карту отклонили, потому что банки не дают совершать платежи, если они считают их подозрительными. Хотя откуда большинству из вас это знать».
«Да у него же карточка банка TD, это так по-канадски».
«У него банк TD, наверняка там посмотрели на геолокацию покупки и решили, что это мошенничество, у Дрейка все в порядке с деньгами — многие в этой соцсети просто гонят».
«Ого, у Дрейка проблемы с Visa или что у него, ни фига». — «Да он потратил 10 млн на ставках и проиграл уже 3 из них, наверняка из‑за этого».