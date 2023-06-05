«Он прямо как я»: Дрейк хотел задонатить стримеру, но банк заблокировал его карточку в прямом эфире

А еще фанаты задались вопросом, как и что могло случиться с карточкой рэпера, если сервис ее не принимает. Скорее всего, ее заблокировал банк, ведь денег рэперу не может не хватать, считают они. Но почему заблокировали? Из‑за его больших ставок? Из‑за того, что у Дрейка канадский банк?