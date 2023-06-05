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Кембридж отказался от термина «англосаксы», чтобы бороться с националистическими мифами

Семён Гудошников
Сегодня в 12:29

Кембриджский университет убрал из учебных программ термин «англосаксы», чтобы бороться с «мифами о национализме». Такое решение приняли в Департаменте англосаксонского, норвежского и кельтского языков (ASNC), сообщает The Telegraph.

Теперь вуз учит студентов, что англосаксы не существовали как отдельная этническая группа. То же самое касается британцев, англичан, шотландцев, валлийцев и ирландцев как групп со стойкой и целостной этнической идентичностью. Вуз показывает студентам, насколько сконструированы и случайны были эти идентичности.

Изменения происходят на фоне широких дебатов по поводу использования таких терминов, как «англосаксонский». Некоторые представители академического сообщества указывают, что этот термин используется расистами, в особенности в США, для поддержки теории древней английской идентичности.

В 2019 году Международное общество англосаксов сменило название на Международное общество изучения раннесредневековой Англии, объяснив это проблемными коннотациями, связанными с терминами англосаксонства. Незадолго до этого организацию покинула канадский ученый Мэри Рамбаран-Олм, назвавшая сферу англосаксонских исследований областью «врожденной белизны». По ее мнению, «англосаксонский миф увековечивает ложное представление о том, что значит быть коренным в Британии».

При этом некоторые ученые считают, что термин «англосаксы» исторически верен, поскольку с VIII века он использовался для обозначения доминирующего населения на юге Британии.

Российские политики часто используют термин «англосаксы» — обычно в негативном ключе, подразумевая под ним население англоговорящих стран (США, Великобритании, Канады, Австралии и других). К примеру, Владимир Путин обвинил англосаксов во взрывах на «Северных потоках», а Дмитрий Медведев заявил, что англосаксы пытаются доминировать в мире при помощи западной идеи о «порядке, основанном на правилах». Термин «англосаксы» есть и в новой версии концепции внешней политики России.

Посол США в России Линн Трейси говорила в интервью «Коммерсанту», что в этом термине есть что‑то средневековое. По ее словам, этот термин не отражает «суть США, которые являются многонациональной страной, где живут выходцы со всего мира».

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