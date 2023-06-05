Кембридж отказался от термина «англосаксы», чтобы бороться с националистическими мифами

Российские политики часто используют термин «англосаксы» — обычно в негативном ключе, подразумевая под ним население англоговорящих стран (США, Великобритании, Канады, Австралии и других). К примеру, Владимир Путин обвинил англосаксов во взрывах на «Северных потоках», а Дмитрий Медведев заявил, что англосаксы пытаются доминировать в мире при помощи западной идеи о «порядке, основанном на правилах». Термин «англосаксы» есть и в новой версии концепции внешней политики России.