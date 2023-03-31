Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики РФ. Вот главное из нее

Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики России. Документ опубликован на сайте Кремля. Во время совещания с постоянными членами Совета безопасности Путин сказал, что существенно изменить концепцию потребовали кардинальные изменения в международной жизни. Приводим главные тезисы и выдержки из документа.
- Более чем тысячелетний опыт самостоятельной государственности определил Россию как самобытное государство-цивилизацию, обширную евразийскую и евро-тихоокеанскую державу, сплотившую русский и другие народы, составляющие культурно-цивилизационную общность Русского мира.
- Место России в мире определяется ее значительными ресурсами во всех сферах жизни, постоянным членством в Совбезе ООН, участием в ведущих межгосударственных организациях. РФ — одна из двух крупнейших ядерных держав и правопреемник СССР.
- С учетом решающего вклада в победу во Второй мировой и ее роли в ликвидации колониализма Россия выступает одним из суверенных центров мирового развития и выполняет миссию по поддержанию глобального баланса сил, выстраиванию многополярного мира, обеспечению условий для мирного, поступательного развития человечества.
- Внешняя политика России носит миролюбивый, открытый, предсказуемый, последовательный, прагматичный характер, основанный на уважении общепризнанных принципов и норм международного права.
- Укрепление суверенитета региональных стран-лидеров вызывает неприятие у ряда государств, мыслящих в логике глобального доминирования и неоколониализма. Предпринимаются попытки сдержать естественный ход истории, устранить конкурентов в военно-политической и экономической сферах, подавить инакомыслие. Для этого используются противоправные санкции, развязываются военные конфликты и государственные перевороты, навязываются «деструктивные неолиберальные идеологические установки», противоречащие традиционным духовно-нравственным ценностям.
- США и их сателлиты использовали принятые Россией меры по защите своих жизненно важных интересов на украинском направлении как предлог для обострения многолетней антироссийской политики и развязали гибридную войну нового типа.
- В ответ на недружественные действия Запада Россия намерена отстаивать свое право на существование и свободное развитие всеми имеющимися средствами.
- Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений, рассчитывает на осознание им бесперспективности конфронтации с Россией, принятие многополярных реалий, возврат со временем к взаимодействию на основе принципов суверенного равенства и уважения интересов.
- Приоритеты гуманитарной политики России за рубежом — противодействие кампании русофобии, защита русского языка, российской культуры, спорта, Русской православной церкви от дискриминации, борьба за историческую правду.
- В целях содействия адаптации мироустройства к реалиям многополярного мира Россия намерена уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах, созданию условий для отказа любого государства от неоколониальных и гегемонистских амбиций.
- Россия может использовать вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя и (или) своих союзников.
- Флагманский проект России в XXI веке — превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания.
- Россия считает исламскую цивилизацию дружественной, будет укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с ней.
- Россия намерена способствовать дальнейшему становлению Африки в качестве самобытного и влиятельного центра мирового развития.
- Отказ от антироссийской политики и большая самостоятельность от США благоприятно сказались бы на безопасности и благополучии европейских стран.
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