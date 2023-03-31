Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики РФ. Вот главное из нее

Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики России. Документ опубликован на сайте Кремля. Во время совещания с постоянными членами Совета безопасности Путин сказал, что существенно изменить концепцию потребовали кардинальные изменения в международной жизни. Приводим главные тезисы и выдержки из документа.