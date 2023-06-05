Группу «Три дня дождя» закрыли на неопределенный срок

Продюсер группы «Три дня дождя» заявил, что оставшиеся концерты коллектива отменены, а проект закрыт «на неопределенный срок». Об этом он написал в телеграм-канале объединения Izba.
Причиной этого менеджер называет здоровье солиста Глеба Викторова: «Мы просим прощения у аудитории, легко кидать тряпки, но это человек, он болен, и пора уже взяться за здоровье. Сегодня утром организм отказывался работать нормально, были страшнейшие панички, психика просто лопнула».
Накануне вечером солист «Три дня дождя» сорвал концерт группы в Екатеринбурге, появившись на сцене пьяным и едва стоя на ногах. Через полчаса после начала выступления шоу пришлось отменить и перенести.
Продюсер подчеркивает, что Викторов перед мероприятием только пил и не употреблял наркотики: «Причем выпил он немного. Сейчас будем разбираться — то ли печень остановилась, то ли психика не выдержала, за 20 мин. до концерта он был норм. Я лично не выпустил бы на сцену, если бы чувствовал, что будет так!»
При этом мужчина говорит, что специально поехал в тур вместе с группой, чтобы следить за лидером группы, потому что был обеспокоен. «Я специально поехал в тур, чтобы контролировать ситуацию со здоровьем, так как он начал уже говорить и писать неадекватные вещи. Я был рядом и было все норм! Но в ЕКБ здоровье встало! Всем спасибо, кто с нами!» — заканчивается пост.
Ранее вечером, комментируя ситуацию, продюсер назвал четыре месяца тура «Три дня дождя» тотальным адом: «У него порушилась личная жизнь, [ушел] человек, с которым он 11 лет был… Он бухал, но он не мог не давать концерты. <…> Сегодня он ко мне подошел до концерта, говорит: „Брат, я не смогу выйти на сцену, потому что мне очень плохо“. И он пытался выпить, чтобы ему стало легче психологически. И вот у него просто психика лопнула сегодня».