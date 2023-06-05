Группу «Три дня дождя» закрыли на неопределенный срок

Ранее вечером, комментируя ситуацию, продюсер назвал четыре месяца тура «Три дня дождя» тотальным адом: «У него порушилась личная жизнь, [ушел] человек, с которым он 11 лет был… Он бухал, но он не мог не давать концерты. <…> Сегодня он ко мне подошел до концерта, говорит: „Брат, я не смогу выйти на сцену, потому что мне очень плохо“. И он пытался выпить, чтобы ему стало легче психологически. И вот у него просто психика лопнула сегодня».