«Хочу забыть этот концерт»: зрители недовольны выступлением «Три дня дождя» в Екатеринбурге

Продюсер группы рассказал, что тур подорвал здоровье музыканта. «Сегодня он ко мне подошел до концерта и говорит, что не сможет выйти на сцену, потому что ему очень плохо. Вот он и пытался выпить, чтобы стало легче просто психологически», — заявил он в телеграм-канале «IZBA».