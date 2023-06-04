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«Хочу забыть этот концерт»: зрители недовольны выступлением «Три дня дождя» в Екатеринбурге

Максим Саблин
Сегодня в 21:10

Зрители концерта группы «Три дня дождя» недовольны выступлением солиста Глеба Викторова, их комментарии появились в сообществе «Телеклуба», где случилось мероприятие. Солист появился на сцене пьяным, плохо пел и еле стоял на ногах.

Посетителям не повезло с погодой — перед началом выступления в городе прошел дождь. Водой замочило очередь желающих попасть на открытую площадку, ожидавших запоздавшую группу. «Три дня дождя под дождем», — шутят пользователи в комментариях.

Цены на билеты в клуб начинались от 1800 рублей.

Впрочем, главное разочарование ждало зрителей уже после начала выступления, когда на сцену вышел пьяный Викторов. Он плохо стоял на ногах и постоянно пытался лечь, мало пел.

Один из зрителей написал, что музыкант появился в похожем состоянии на сцене клуба «Свобода» в том же городе в декабре прошлого года.

«Самый жуткий концерт с пьяным Глебом в Екатеринбурге», — комментирует происходящее зрительница.

«Отвратительно, он не то что петь, на ногах не стоит. Ему даже сидеть помогают», — поддерживает другая.

«Концерт ужасный просто. Стояли под дождем около двух часов, люди стояли в лужах у сцены, чтобы послушать пьяный ор! Даже 30 минут концерта не простояли и уехали, слушать было противно», — пишет посетительница.

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В какой‑то момент солист даже упал с монитора и не смог подняться без посторонней помощи. Отыграв около получаса, группа покинула сцену.

Продюсер группы рассказал, что тур подорвал здоровье музыканта. «Сегодня он ко мне подошел до концерта и говорит, что не сможет выйти на сцену, потому что ему очень плохо. Вот он и пытался выпить, чтобы стало легче просто психологически», — заявил он в телеграм-канале «IZBA».

Судя по сообщениям посетителей, музыканта увезли на скорой прямо со сцены. Организаторы также пообещали провести еще один концерт «Три дня дождя» 22 или 24 июня в качестве компенсации за плохое выступление. «Мы приедем в Екатеринбург после реабилитации. Завтра будем в больнице с ним разговаривать, когда он придет в нормальное состояние, сейчас это бесполезно», — добавил продюсер.

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