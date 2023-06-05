В Калужской области на трассу упали два беспилотника. Взрыва не было

Утром 5 июня на трассу М3 «Украина» в Калужской области упали два беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Один дрон приземлился на 299 километре дороги, в районе города Жиздра. Второй — на 283 километре, около поселка Думиничи.
«Детонации не произошло, территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия. Организованы пути объезда», — уточняет Шапша.
Как отмечает Би-би-си, это уже третий случай падения БПЛА в Калужской области за неделю. Первый произошел в Дзержинском районе в четверг, 1 июня, второй — в Кировском районе днем позже.
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