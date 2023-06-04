Издатель отказался от книг Тилля Линдеманна после обвинений в насилии. Rammstein обсуждает распад

Тилль Линдеманн оказался в центре скандала после обвинений в сексуализированном насилии. От его книг отказался издатель, а, по сообщению Bild, группа Rammstein обсуждает потенциальное прекращение деятельности
В чём обвиняют Линдеманна
Первой в адрес лидера Rammstein ирландская фанатка коллектива Шелби Линн. В твиттере она опубликовала фото синяков и следов пальцев на своем теле, якобы полученных на вечеринке после концерта группы.
По ее словам, Линн пригласили пообщаться с Линдеманном перед концертом. Во время встречи музыкант предложил Шелби и другим девушкам выпить по шоту текилы. «Он налил их из бутылки, а потом разбил бокалы для виски и попросил пару девушек разбить свои тоже», — рассказала девушка.
После выпитого напитка Линн почувствовала себя странно. «Моя память стала пропадать. Я была как зомби: танцевала, пела, но также спотыкалась и теряла равновесие», — заявила она.
На афтерпати Линдеманн предложил ей секс, пишет девушка, но получил отказ и и сильно разозлился. По ее воспоминаниям, он сказал, что диджей Джо Летц обещал ему, что Шелби согласится на близость. Дальнейшие события девушка не помнит, но утверждает, что покинула вечеринку лишь с помощью двух других женщин.
На следующий день она столкнулась с тошнотой, диареей, ознобом и потливостью, об аналогичных симптомах ей рассказали другие посетительницы вечеринки.
Девушка уверена, что на препати ее опоили, а затем, возможно, воспользовались ее опьянением. Однако она подчеркнула, что Линдеманн ее не насиловал. Также Линн стала публиковать показания других девушек и угрозы убийством в свой адрес.
Линн не единственная жертва Линдеманна
2 июня телекомпания NDR и таблоид Süddeutsche Zeitung выпустили репортаж с новыми свидетельствами более десятка женщин, чей опыт похож на пост Шелби Линн. В материале говорится, что представители Rammstein систематически приглашали девушек на концертные афтерпати через инстаграм* или прямо на концертах. Журналисты утверждают, что их специально отбирали для секса с Тиллем Линдеманном.
В руках расследователей оказались скриншоты переписок в WhatsApp и Instagram. В них команда музыканта просит респондеток прислать фотографии до начала мероприятия и просит одеться определенным образом. или же их фотографировали и снимали на месте. Согласных приглашали на концерты в «нулевой ряд» — ограниченному пространству прямо перед сценой.
По словам одной из опрошенных, ей прямо сказали, что на вечеринку пустят только тех, кто заинтересован в сексе с Линдеманном, и что 60-летний рокер хочет, чтобы на ней присутствовали только очень молодые женщины. Другие девушки отметили, что их возраст даже не спрашивали, хотя на вечеринках предлагали алкоголь и запрещенные наркотики.
Две посетительницы таких афтерпати рассказали о сексе с Линдеманном. Они не обратились в полицию, но записали свои показания для телеэфира.
Одна из них описывает крайне болезненный секс со звездой. Хотя она не осмелилась сказать ему, что чувствует себя неловко в этой ситуации, «потому что ну это Линдеманн», она говорит, что теперь понимает, что это было насилием и абьюзом.
Другая тогда 21-летняя девушка вспоминает, как очнулась после вечеринки на кровати рок-музыканта. Когда она пришла в сознание, по ее словам, Линдеманн всё ещё лежал на ней. Она говорит, что Линдеманн спросил ее, стоит ли ему остановиться. Она ответила, что даже не знает, чем он с ней занимался, после чего артист ушёл. Позже она обратилась к его команде, чтобы узнать, пользовался ли он презервативом, но никто не стал ей помогать.
Линдеманн писал об изнасиловании в своих стихах
Во время скандала в сети вспомнили стихотворение Линдеманна 2020 года «Когда ты уснешь». На момент выхода оно уже считалось противоречивым. Раньше его защищали как фикшн-историю о насильнике, в свете обвинений многие посчитали произведение автобиографическим.
В поэме герой музыканта признается: «Я люблю спать с тобой когда ты спишь <…> Немного рофинола в твоем вине / Ты не можешь пошевелиться / И ты спишь, какое счастье». Рофинол — это сильнодействующий седативный препарат, который применяют для лечения бессонницы, но в больших дозах может привести к потере памяти.
Песни, видео и поведение Линдеманна и Rammstein часто критикуют за нарушение различных табу, излишнюю графичность в изображении секса и насилия в целях промоушена.
Например, на порно-сайтах можно найти клип «Platz Eins». По его сюжету, герой видео, сотрудник отеля, которого играет музыкант, усыпляет девушек, связывает их, запирает в стиральных машинах и клетках, занимается с ними сексом. Одну их них он тащит в комнату и там душит. Также эти связанные девушки стоят перед сценой на его воображаемом концерте.
От стихов Линдеманна отказался издатель
Фирма «Кипенхойер и Витш» решила разорвать сотрудничество с лидером Rammstein после многочисленных обвинений. Ранее они издали его книги «In stillen Nächten» и «100 Gedichte». Среди причин они называют не только возникший скандал, но и восхваление сексуализированного насилия Линдеманном в клипе, а также использование опубликованной ими книги в порнографическом контексте.
Вот что сказано в их заявлении: «Мы заметили публичные обвинения в адрес Тилля Линдеманна в последние несколько дней. Мы выражаем сочувствие и уважение пострадавшим женщинам. Из новостей нам стало известно о порнографическом видео, в котором Тилль Линдеманн восхваляет сексуализированное насилие над женщинами и в котором фигурирует книга 2013 года «In stillen Nächten», опубликованная Кипенхойер и Витш» . Мы считаем это грубым нарушение доверия и безжалостным поступком по отношению к ценностям, которые представляет наше издательство».
«Мы защищаем свободу искусства с полной убежденностью. Благодаря действиям Тилля Линдеманна, унижающим женщин в вышеупомянутом порно и целенаправленному использованию нашей книги в порнографическом контексте, разделение между «лирическим Я» и автором/художником, которое мы так упорно защищали, высмеивается самим автором. С нашей точки зрения, Тилль Линдеманн переходит незыблемые границы в обращении с женщинами. Поэтому мы решили немедленно прекратить наше сотрудничество с Тиллем Линдеманном, поскольку наши доверительные отношения с автором были безвозвратно нарушены», — заканчивается пост.
СМИ пишут про возможный распад Rammstein
Немецкая рок-группа отреагировала на обвинения Линн в своем твиттере: «Что касается обвинений, распространяемых в сети о [концерте в] Вильнюсе, мы можем исключить, что подобное могло произойти в нашей среде. Нам не известно о каком‑либо официальном расследовании».
После волны новой информации, обсуждения в соцсетях и отказе издательства работать с Линдеманном Rammstein опубликовали в инстаграме более полное заявление, в котором сказано, что они серьезно относятся к публикациям. Также участники группы призвали фанатов не ввязываться в агрессивные конфликты: «Мы обращаемся к нашим поклонникам: Для нас важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно на наших концертах — как перед сценой, так и за ней. Мы осуждаем любые виды нападений и просим вас: не участвуйте в публичных предвзятых суждениях любого рода по отношению к тем, кто выдвинул обвинения. Они имеют право на свою точку зрения. Но у нас, группы, тоже есть право не быть предвзятыми».
3 июня немецкий таблоид Bild выпустил материал с заголовком «Rammstein распадется?». Ссылаясь на источник, близкий к группе, газета пишет, что манера поведения их фронтмена вызывает много споров участников группы. «Они семейные люди и чувствуют себя втянутыми в грязь из‑за поведения Линдеманна. В последние годы в группе неоднократно возникали разногласия», — говорится в статье. Издание пишет, что, хотя никто из музыкантов не комментирует обвинения, по слухам, вопрос о распаде группы обсуждался, а первые намеки на это появились примерно в момент выхода альбома «Zeit» в 2022 году.
* — социальная сеть Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремитской организацией.