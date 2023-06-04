Издатель отказался от книг Тилля Линдеманна после обвинений в насилии. Rammstein обсуждает распад

Другая тогда 21-летняя девушка вспоминает, как очнулась после вечеринки на кровати рок-музыканта. Когда она пришла в сознание, по ее словам, Линдеманн всё ещё лежал на ней. Она говорит, что Линдеманн спросил ее, стоит ли ему остановиться. Она ответила, что даже не знает, чем он с ней занимался, после чего артист ушёл. Позже она обратилась к его команде, чтобы узнать, пользовался ли он презервативом, но никто не стал ей помогать.