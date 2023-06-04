Оскар Айзек предложил Педро Паскаля на роль старого Человека-паука в продолжении «Через вселенные»

Оскар Айзек предложил роль Педро Паскалю в будущем мультфильме «Человек-паук: За пределами вселенных-3». GQ поинтересовался у него, кого бы он хотел увидеть в актерах озвучивания проекта.
«Они [кастинг-директоры] так блестяще находят подходящих для персонажа людей, но, может быть, Педро Паскаль… Давайте найдем что‑нибудь для него. Он должен быть Человеком-пауком, таким капризным старым Человеком-пауком», — сказал актер.
Айзек озвучил Человек-паука-2099 из мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных».
«Человек-паук: Через вселенные» вышел в 2018 году и был положительно встречен как зрителями, так и критиками. Лента принесла создателям «Оскар-2019» в категории «Лучший анимационный фильм». Прокат «Через вселенные-2» идет прямо сейчас, посмотреть его трейлер можно здесь.
По сюжету сиквела Майлс Моралес вместе с Гвен Стейси попадают в Мультивселенную, где сталкиваются с отрядом Пауков, которым поручено защищать само ее существование. Они вступают в конфликт из‑за разных подходов к спасению вселенной, когда появляется новый злодей по имени Пятно.