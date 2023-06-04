Оскар Айзек предложил Педро Паскаля на роль старого Человека-паука в продолжении «Через вселенные»

«Человек-паук: Через вселенные» вышел в 2018 году и был положительно встречен как зрителями, так и критиками. Лента принесла создателям «Оскар-2019» в категории «Лучший анимационный фильм». Прокат «Через вселенные-2» идет прямо сейчас, посмотреть его трейлер можно здесь.