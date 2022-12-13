Вышел полноценный трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные-2»

«Пятно — интересный злодей. Он кажется шуткой, но если вы увидите его силы, то поймете, какой невероятно большой у него потенциал. Способность открывать порталы для перемещения по измерениям делает его идеальным персонажем для Вселенной Пауков. Он будет злодеем в следующих двух фильмах. И могу просто сказать, что Пятно и Майлз связаны удивительным образом», — подчеркнул режиссер Ким Пауэрс.