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Вышел полноценный трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные-2»
Дарья Мельникова
Сегодня в 20:06

Sony Pictures Entertainment выпустила полноценный трейлер грядущего мультфильма «Человек-паук: Через вселенные-2».

Детали сюжета пока держатся в секрете. Однако известно, что Майлз Моралес и Гвен Стейси должны будут объединиться с новым отрядом Пауков, чтобы противостоять могущественному злодею по имени Пятно, также известному как доктор Джонатан Онн.

«Пятно — интересный злодей. Он кажется шуткой, но если вы увидите его силы, то поймете, какой невероятно большой у него потенциал. Способность открывать порталы для перемещения по измерениям делает его идеальным персонажем для Вселенной Пауков. Он будет злодеем в следующих двух фильмах. И могу просто сказать, что Пятно и Майлз связаны удивительным образом», — подчеркнул режиссер Ким Пауэрс.

Крис Миллер и еще один продюсер Фил Лорд ранее рассказали, что в мультфильме появятся 240 персонажей (в первой картине их было всего 40), а действие будет развиваться в шести разных вселенных.

В актерский состав анимационного фильма вновь вошли Оскар Айзек, Брайан Тайри Генри, Луна Лорен Велес и Грета Ли. Среди новичков — Дэниел Калуя, Исса Рей, Рейчел Дрэч, Джорма Такконе, Шей Уигем и Джейсон Шварцман.

Режиссерами сиквела выступили Жуакин Душ Сантуш («Аватар: Легенда об Аанге»), Кемп Пауэрс («Душа») и Джастин Томпсон («Человек-паук: Через вселенные»). Первый мультфильм собрал в мировом прокате 375 млн долларов.

Новость дополняется.

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Крис МиллерОскар АйзекГрета ЛиДэниел КалуяРейчел ДрэчДжейсон Шварцман
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