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Pixar уволила 75 сотрудников после провала «Базза Лайтера»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:52

Студия Pixar уволила 75 сотрудников из‑за провалившегося в прокате мультфильма «Базз Лайтер», сообщает Reuters со ссылкой на источники. Это первое массовое сокращение в компании с 2013 года.

Pixar сократила режиссера «Базза Лайтера» Ангуса Маклейна, президента по глобальному маркетингу Майкла Агульнека и продюсера-ветерана Галин Зусман.

Мультфильм, созданный за 200 млн долларов, собрал в прокате только 226,7 млн. «Базз Лайтер» не появился в прокате 14 стран Ближнего Востока и Азии из‑за демонстрации отношений между людьми одного пола.

«Базз Лайтер» среди прочих стал провальным проектом, принесшим наибольшие убытки в 2022 году. Deadline писал, что преданные фанаты не были в восторге от того, что персонажа вместо Тима Аллена озвучил Крис Эванс.

Каким получился «Базз Лайтер» «Афиша Daily» писала тут: «От лучших работ этой студии мы ждем не монотонного боевика с примитивным посылом, а чего‑то более изящного и глубокого. Если Pixar и дальше будут размениваться на бесполезные бонусы, растянутые до полного метра, то студию можно будет смело хоронить».

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