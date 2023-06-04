Pixar уволила 75 сотрудников после провала «Базза Лайтера»

Каким получился «Базз Лайтер» «Афиша Daily» писала тут: «От лучших работ этой студии мы ждем не монотонного боевика с примитивным посылом, а чего‑то более изящного и глубокого. Если Pixar и дальше будут размениваться на бесполезные бонусы, растянутые до полного метра, то студию можно будет смело хоронить».