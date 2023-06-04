По мотивам сказки «Спящая красавица» снимут хоррор

Картина получит название «Спящая красавица: Резня». «Этот фильм перевернет все вам знакомое с ног на голову. Это нечто дикое, темное и совершенно ужасающее. Я намереваюсь создать самый неудобный хоррор на сегодняшний день. Будет ложь, кровь и большая резня. Если вы оглянетесь на исходный материал, то увидите, с чем можно поиграть», — сказала Уоррен.