По мотивам сказки «Спящая красавица» снимут хоррор

Луиза Уоррен снимет хоррор по мотивам сказки Шарля Перро «Спящая красавица», сообщает Bloody Disgusting. Съемки начнутся в августе в Великобритании.
Картина получит название «Спящая красавица: Резня». «Этот фильм перевернет все вам знакомое с ног на голову. Это нечто дикое, темное и совершенно ужасающее. Я намереваюсь создать самый неудобный хоррор на сегодняшний день. Будет ложь, кровь и большая резня. Если вы оглянетесь на исходный материал, то увидите, с чем можно поиграть», — сказала Уоррен.
В проекте участвуют Лора Христова, Лиа Глейтер, Лианна Лассо и другие актеры. По сюжету королевство колдунья Велма после загадочной смерти отца принцессы Талии. Ведьма хочет перестроить королевство на свой уклад, она прибегнет к темным силам и оккультизму, чтобы захватить власть любыми средствами.
«Велма погружает Талию в глубокий сон, чтобы та никогда не проснулась. Но принцесса просыпается, и паутина лжи ведьмы начинает распутываться. Последуют жестокие поворот за поворотом с кровавыми смертями», — говорится в синопсисе.
Ранее популярность получил низкобюджетных хоррор «Винни-Пух: Кровь и мед». В феврале создатели анонсировали сиквел.