Число погибших при столкновении поездов в Индии увеличилось

По словам исполнительного директора компании «Индийские железные дороги» Амитабха Шармы, авария случилась из‑за схода вагона пассажирского экспресс-поезда с рельсов. The Economic Times со ссылкой на представителей железной дороги пишет, что причиной могла стать ошибка подачи сигнала в работе автоматизированных реле, из‑за которой пассажирский поезд попал на второстепенный путь.