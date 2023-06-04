Число погибших при столкновении поездов в Индии увеличилось

Число погибших при столкновении пассажирского и грузового поездов в индийском штате Одиша выросло до 294, сообщает Hindustan Times. Пострадавших насчитывается более 1000.
Накануне сообщалось о 120 погибших 850 раненых. Официальные причины трагедии пока не известны, идет расследование.
По словам исполнительного директора компании «Индийские железные дороги» Амитабха Шармы, авария случилась из‑за схода вагона пассажирского экспресс-поезда с рельсов. The Economic Times со ссылкой на представителей железной дороги пишет, что причиной могла стать ошибка подачи сигнала в работе автоматизированных реле, из‑за которой пассажирский поезд попал на второстепенный путь.
Главный министр штата Чхаттисгарха Бхупеш Багел обрушился на министра железных дорог Ашвини Вайшнау, заявив, что «он должен подать в отставку». Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал наказать виновных и «никого не щадить».