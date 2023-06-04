Реклама
Новости

Число погибших при столкновении поездов в Индии увеличилось

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:58

Число погибших при столкновении пассажирского и грузового поездов в индийском штате Одиша выросло до 294, сообщает Hindustan Times. Пострадавших насчитывается более 1000.

Накануне сообщалось о 120 погибших 850 раненых. Официальные причины трагедии пока не известны, идет расследование.

По словам исполнительного директора компании «Индийские железные дороги» Амитабха Шармы, авария случилась из‑за схода вагона пассажирского экспресс-поезда с рельсов. The Economic Times со ссылкой на представителей железной дороги пишет, что причиной могла стать ошибка подачи сигнала в работе автоматизированных реле, из‑за которой пассажирский поезд попал на второстепенный путь.

Главный министр штата Чхаттисгарха Бхупеш Багел обрушился на министра железных дорог Ашвини Вайшнау, заявив, что «он должен подать в отставку». Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал наказать виновных и «никого не щадить».

расскажите друзьям
люди
Нарендра Моди
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»