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В Индии столкнулись два поезда. Погибли по меньшей мере 120 человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:38

В индийском штате Одиша произошло столкновение двух железнодорожных составов — пассажирского и грузового. В результате него погибли по меньшей мере 120 человек, сообщило РИА «Новости».

По информации агентства «Франс Пресс», пострадали в ходе трагедии 850 человек. Они получили различные травмы из‑за схода с рельсов около 10-12 вагонов пассажирского поезда.

В СМИ писали, что через некоторое время после столкновения двех поездов в них врезался еще один. В третьем поезде с рельсов сошли еще три-четыре вагона, в них также находились пассажиры.

К спасательной операции привлекли более ста сотрудников экстренных служб. Попытки найти под завалами людей продолжаются в том числе ночью. На место происшествия приехал главный министр штата Одиша Навин Патнаик.

Глава министерства путей сообщения Индии уже пообещал компенсации пострадавшим. Родным погибших выплатят около 12 тыс. долларов, тяжело травмированным — около 2 тыс., получившим легкие ранения — около 600 долларов.

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