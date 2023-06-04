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Книги в России подорожали на 15–20%

Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:40

За год книги подорожали на 15–20%, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка. До конца года стоимость книг может вырасти еще на 15%.

«Совокупность факторов — дефицит бумаги, изменение курса валют — привела к тому, что в течение прошлого года себестоимость производства книг увеличилась на 30%. Представители рынка сдерживали розничные цены, но всё же их рост составил около 15–20%», — рассказал президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

Подорожание книг также связано с ростом цен на импортные полиграфические материалы, логистику из КНР и стран Азии, оборудование и запчасти из Европы и российскую бумагу. Цена на одну книгу в мягком переплете сейчас доходит до 1,3–1,6 тыс. рублей, а в твердом уже достигла почти 2 тыс. рублей, пишет издание.

Эксперт Михаил Бурмистров считает, что с ростом цен на материалы продолжится и удорожание книг, а значит и снижение спроса. Олег Новиков отметил, что российский книжный рынок нуждается в поддержке, и предложил включить книги в «Пушкинскую карту».

В апреле стало известно, что россияне стали на 43% чаще покупать книги на «Авито».

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Олег НовиковМихаил Бурмистров
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