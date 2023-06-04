Книги в России подорожали на 15–20%

Подорожание книг также связано с ростом цен на импортные полиграфические материалы, логистику из КНР и стран Азии, оборудование и запчасти из Европы и российскую бумагу. Цена на одну книгу в мягком переплете сейчас доходит до 1,3–1,6 тыс. рублей, а в твердом уже достигла почти 2 тыс. рублей, пишет издание.