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Россияне стали на 43% чаще покупать книги на «Авито»

Виктория Шанина
Сегодня в 10:20

По итогам первого квартала 2023 года россияне купили на «Авито» на 43% больше книг, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом компания рассказала РИА «Новости».

В январе–марте у читателей вырос интерес к подростковой литературе и фэнтези. На 68% увеличились продажи романа «Мара и Морок» российской писательницы Лии Арден. На 33% чаще стали покупать серию «Ведьмак» Анджея Сапковского — в компании это связывают с предстоящим третьим сезоном одноименного сериала.

Также российская молодежь стала больше интересоваться мангами — японскими комиксами. В 5,5 раз вырос спрос на роман Тацуки Фудзимото об охотниках на демонов «Человек-бензопила». Манга о сверхъестественном детективном агентстве «Проза бродячих псов» за год стала популярнее почти в четыре раз. Продажи серии «Атака титанов» выросли на 64%, фэнтези «Токийский гуль» — на 46%.

Лидерами по продажам остаются книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере и хорроры Стивена Кинга. Спрос на них вырос на 15 и 18% соответственно по сравнению с первым кварталом 2022 года.

Повысился интерес к антиутопии «Атлант расправил плечи» американской писательницы Айн Рэнд, продажи выросли на 19%. Бизнес-литературой россияне также продолжают интересоваться. Например, в этом году россияне купили на 40% больше книг «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки.

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Джоан РоулингГарри ПоттерСтивен КингАйн Рэнд
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