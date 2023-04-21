Россияне стали на 43% чаще покупать книги на «Авито»

Также российская молодежь стала больше интересоваться мангами — японскими комиксами. В 5,5 раз вырос спрос на роман Тацуки Фудзимото об охотниках на демонов «Человек-бензопила». Манга о сверхъестественном детективном агентстве «Проза бродячих псов» за год стала популярнее почти в четыре раз. Продажи серии «Атака титанов» выросли на 64%, фэнтези «Токийский гуль» — на 46%.