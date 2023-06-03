Том Хэнкс признался, что ненавидит некоторые фильмы, в которых снялся

Хэнкс определил пять Рубиконов, два из них — когда он соглашается на участие в фильме и когда смотрит готовую ленту. «Он либо работает, и это тот фильм, который вы хотели снять, либо он не работает, и это не тот фильм, который вы хотели сделать», — объяснил он.