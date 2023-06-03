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Том Хэнкс признался, что ненавидит некоторые фильмы, в которых снялся

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:55

Том Хэнкс рассказал, что в его фильмографии есть несколько картин, в которых он снялся, и которые он ненавидит. Об этом американский актер рассказал в беседе с The New Yorker.

Хэнкс определил пять Рубиконов, два из них — когда он соглашается на участие в фильме и когда смотрит готовую ленту. «Он либо работает, и это тот фильм, который вы хотели снять, либо он не работает, и это не тот фильм, который вы хотели сделать», — объяснил он.

Третий Рубикон — это зрительская реакция, продолжил Хэнкс. «Кто‑то скажет, что ему категорически не понравилось, другие же назовут фильм блестящей работой. Где‑то посередине между ними находится то, чем на самом деле является фильм», — пояснил актер.

«Четвертый Рубикон — это коммерческое составляющая. Потому что, если фильм не принесет денег, ваша карьера рухнет раньше, чем вы этого хотите. Это просто факт. Это бизнес. А пятый Рубикон — это время», — закончил Хэнкс.

По его словам, фильм 1996 года «То, что ты делаешь» поначалу был не принят публикой и критиками, а теперь его называют «культовой классикой Тома Хэнкса». В этом случае взгляд на картину изменило время, считает он.

В мае Хэнкс раскритиковал редактирование книг в соответствии с современными представлениями об этике. Актер призвал «верить в нашу собственную восприимчивость», а не «позволять кому‑то решать, на что мы можем обижаться, а на что нет».

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