Том Хэнкс признался, что ненавидит некоторые фильмы, в которых снялся

Хэнкс определил пять Рубиконов, два из них — когда он соглашается на участие в фильме и когда смотрит готовую ленту. «Он либо работает, и это тот фильм, который вы хотели снять, либо он не работает, и это не тот фильм, который вы хотели сделать», — объяснил он.
Третий Рубикон — это зрительская реакция, продолжил Хэнкс. «Кто‑то скажет, что ему категорически не понравилось, другие же назовут фильм блестящей работой. Где‑то посередине между ними находится то, чем на самом деле является фильм», — пояснил актер.
«Четвертый Рубикон — это коммерческое составляющая. Потому что, если фильм не принесет денег, ваша карьера рухнет раньше, чем вы этого хотите. Это просто факт. Это бизнес. А пятый Рубикон — это время», — закончил Хэнкс.
По его словам, фильм 1996 года «То, что ты делаешь» поначалу был не принят публикой и критиками, а теперь его называют «культовой классикой Тома Хэнкса». В этом случае взгляд на картину изменило время, считает он.
В мае Хэнкс раскритиковал редактирование книг в соответствии с современными представлениями об этике. Актер призвал «верить в нашу собственную восприимчивость», а не «позволять кому‑то решать, на что мы можем обижаться, а на что нет».