Tenacious D резвятся на пляже в видео на кавер «Wicked Game»

Сатирическая рок-группа из Лос-Анджелеса Tenacious D, основанная Джеком Блэком и Кайлом Гэссом, записала кавер на хит Криса Айзека 1990 года «Wicked Game».
Вместе с треком музыканты также опубликовали короткий клип. В нем Блэк в тигровом комбинезоне и Гэсс в белых трусах резвятся на пляже. Видео — это отсылка к оригинальному клипу Айзека, в котором он вместе с моделью Хеленой Кристенсен отдыхает на пляже.
В середине мая группа Tenacious D выпустила первый за пять лет трек «Video Games», а также показала клип на него. В ролике Блэк и Гэсс изображены в виде персонажей различных видеоигр: Sonic the Hedgehog, Red Dead Redemption, Street Fighter, Super Mario Bros., God of War, Fallout 4, Tomb Raider.
Клип сняла творческая группа Oney Plays, в состав которой входят сорежиссеры Адам Палоян («Губка Боб Квадратные Штаны») и Крис О’Нил (шоу «Цианид и Счастье»).