Tenacious D резвятся на пляже в видео на кавер «Wicked Game»

Вместе с треком музыканты также опубликовали короткий клип. В нем Блэк в тигровом комбинезоне и Гэсс в белых трусах резвятся на пляже. Видео — это отсылка к оригинальному клипу Айзека, в котором он вместе с моделью Хеленой Кристенсен отдыхает на пляже.