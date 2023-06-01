Дуэйн Джонсон исполнит главную роль в спин-оффе «Форсажа». Это не «Хоббс и Шоу-2»

Дуэйн Джонсон вернется к роли Люка Хоббса в пока еще безымянном спин-оффе «Форсажа», который уже находится в разработке у Universal. Об этом актер рассказал в своих соцсетях.
Это будет не сиквел «Хоббса и Шоу». Студия уточняет, что грядущая лента — это отдельный проект, связующий десятый и одиннадцатый фильм серии.
Подробности сюжета спин-оффа не раскрываются. Автором сценария выступил Крис Морган, работавший над каждым фильмом во франшизе, кроме девятого и десятого «Форсажа».
Последний раз Джонсон участвовал в «Форсаже-8» и спин-оффе «Хоббс и Шоу». Затем актер поругался с Вином Дизелем — исполнителем главной роли и продюсером франшизы. Дизель рассказывал, что нарочно провоцировал коллегу, помогая ему лучше вжиться в образ Хоббса, а сам Джонсон считал такой подход бесполезным.
В 2021-м Вин Дизель публично обращался к Скале с просьбой вернуться в серию. Он назвал актера своим младшим братом и сделал своим главным аргументом семейные отношения. Комментируя его пост, Джонсон обвинил коллегу в манипуляции, заявил, что обсудил с ним ситуацию и отказался от дальнейшего появления на экране в «Форсажах», а также подчеркнул, что на его возвращение «нет никаких шансов».
Теперь же, после выхода на экраны «Форсажа-10» Джонсон написал в своих соцсетях, что помирился со своим коллегой. «Прошлым летом мы с Вином оставили все прошлое позади. Теперь мы будем иметь дело с братством и решимостью — и всегда заботиться о франшизе, персонажах и фанатах, которых мы любим. Я построил свою карьеру на менталитете „Зритель прежде всего“», — заявил актер.