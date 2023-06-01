Дуэйн Джонсон исполнит главную роль в спин-оффе «Форсажа». Это не «Хоббс и Шоу-2»

Теперь же, после выхода на экраны «Форсажа-10» Джонсон написал в своих соцсетях, что помирился со своим коллегой. «Прошлым летом мы с Вином оставили все прошлое позади. Теперь мы будем иметь дело с братством и решимостью — и всегда заботиться о франшизе, персонажах и фанатах, которых мы любим. Я построил свою карьеру на менталитете „Зритель прежде всего“», — заявил актер.