Реклама
Новости

Вышел дебютный трейлер продолжения сериала «И просто так»

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:40

В сети появился дебютный трейлер второго сезона сериала «И просто так» — спин-оффа «Секса в большом городе». Премьера продолжения состоится 22 июня на стриминговом сервисе Max.

Шоу расскажет о дальнейшей жизни трех героинь — Кэрри, Шарлотты и Миранды, а также их близких. В новых сериях Кэрри встретит своего бывшего бойфренда Эйдана. В конце трейлера они сидят вдвоем в ресторане и смеются. «Сидя здесь с тобой, я чувствую, что прошло 10 лет», — говорит Эйдан.

Создателем сериала выступил продюсер Майкл Патрик Кинг. Помимо него, разработкой проекта занимались Джон Мелфи, Джули Роттенберг, Элиза Зурицки, Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.

Сценаристами «И просто так» стали Кинг, Саманта Ирби, Сьюзан Фейлс-Хилл, Лукас Фрелих, Рейчел Палмер, Джули Роттенберг и Элиза Зурицки. Среди режиссеров оказались Кинг, Никсон, Роттенберг и Ри Руссо-Янг.

В сериале снялись Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Сара Рамирез, Сарита Чудхури, Николь Ари Паркер, Карен Питтман, Марио Кантоне, Дэвид Эйгенберг, Эван Хандлер, Кристофер Джексон, Ниалл Каннингем, Кэти Энг и Алекса Суинтон.

Ранее стало известно, что Ким Кэтролл сыграла свою героиню Саманту из сериала «Секс в большом городе» во втором сезоне спин-оффа. По данным СМИ, она исполнила эпизодическую роль в финале сериала.

расскажите друзьям
люди
Сара ПаркерНиколь ПаркерМайкл КингДжули РоттенбергСинтия Никсон
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»