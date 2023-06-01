Вышел дебютный трейлер продолжения сериала «И просто так»

Шоу расскажет о дальнейшей жизни трех героинь — Кэрри, Шарлотты и Миранды, а также их близких. В новых сериях Кэрри встретит своего бывшего бойфренда Эйдана. В конце трейлера они сидят вдвоем в ресторане и смеются. «Сидя здесь с тобой, я чувствую, что прошло 10 лет», — говорит Эйдан.