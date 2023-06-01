Вышел дебютный трейлер продолжения сериала «И просто так»

В сети появился дебютный трейлер второго сезона сериала «И просто так» — спин-оффа «Секса в большом городе». Премьера продолжения состоится 22 июня на стриминговом сервисе Max.
Шоу расскажет о дальнейшей жизни трех героинь — Кэрри, Шарлотты и Миранды, а также их близких. В новых сериях Кэрри встретит своего бывшего бойфренда Эйдана. В конце трейлера они сидят вдвоем в ресторане и смеются. «Сидя здесь с тобой, я чувствую, что прошло 10 лет», — говорит Эйдан.
Создателем сериала выступил продюсер Майкл Патрик Кинг. Помимо него, разработкой проекта занимались Джон Мелфи, Джули Роттенберг, Элиза Зурицки, Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.
Сценаристами «И просто так» стали Кинг, Саманта Ирби, Сьюзан Фейлс-Хилл, Лукас Фрелих, Рейчел Палмер, Джули Роттенберг и Элиза Зурицки. Среди режиссеров оказались Кинг, Никсон, Роттенберг и Ри Руссо-Янг.
В сериале снялись Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Сара Рамирез, Сарита Чудхури, Николь Ари Паркер, Карен Питтман, Марио Кантоне, Дэвид Эйгенберг, Эван Хандлер, Кристофер Джексон, Ниалл Каннингем, Кэти Энг и Алекса Суинтон.
Ранее стало известно, что Ким Кэтролл сыграла свою героиню Саманту из сериала «Секс в большом городе» во втором сезоне спин-оффа. По данным СМИ, она исполнила эпизодическую роль в финале сериала.