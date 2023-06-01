Ким Кэтролл вернется к образу Саманты во втором сезоне «И просто так»

Ранее Ким Кэтролл признавалась, что у нее были сложные отношения с коллегами по съемкам «Секса в большом городе». Актриса несколько раз публично ругалась с Сарой Джессикой Паркер, а в 2016 году отказалась сниматься в третьем полнометражном фильме. В 2019 году Кэтролл заявила, что окончательно рассталась с Самантой.