Ким Кэтролл вернется к образу Саманты во втором сезоне «И просто так»

Актриса Ким Кэтролл сыграет свою героиню из сериала «Секс в большом городе» во втором сезоне проекта «И просто так» — продолжении культового шоу о четырех подругах из Нью-Йорка. Об этом сообщил Variety.
Несмотря на прежние заявления, что роль Саманты Джонс ей больше не интересна, Кэттралл все же согласилась вернуться к ней. Согласно информации СМИ, актрисе предстоит сыграть камео в финальном эпизоде.
Издание отмечает, что Кэтролл появится только в одной сцене. Ее съемки прошли 22 марта в Нью-Йорке без участия других звезд сериала, а также шоураннера проекта «И просто так» Майкал Патрика Кинга.
В этой сцене героиня Кэтролл поговорит по телефону со старой подругой — Кэрри Брэдшоу, роль которой в сериале исполняет Сара Джессика Паркер. До этого в шоу были включены только эпизоды, где Саманта и Кэрри переписываются.
В финале первого сезона подруги решили все же встретиться лично после продолжительного периода разлуки и какого‑то конфликта. Эту встречу зрители, судя по всему, не увидят.
Однако им все же удастся увидеть Саманту после ее переезда в Великобританию, о котором рассказале в первом сезоне «И просто так». Для долгожданной сцены возвращения героини ее одела дизайнер костюмов Патрисия Филд.
Ранее Ким Кэтролл признавалась, что у нее были сложные отношения с коллегами по съемкам «Секса в большом городе». Актриса несколько раз публично ругалась с Сарой Джессикой Паркер, а в 2016 году отказалась сниматься в третьем полнометражном фильме. В 2019 году Кэтролл заявила, что окончательно рассталась с Самантой.