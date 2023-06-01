Про группу «Руки вверх!» снимут фильм

Студия Yellow, Black & White снимет фильм о группе «Руки вверх!». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Он не раскрыл детали сюжета, но рассказал, что заявка фильма на получение субсидий государственного Фонда кино сейчас рассматривается сценарной группой фонда.
Сценарий к грядущей картине о группе писали Сергей Калужанов («Время первых», «Мажор») и Михаил Погосов («Эскортница», «Последний шанс»). Предполагается, что в качестве режиссера выступит Аскар Узабаев, снявший драму «Счастье» и комедию «Коктейль для звезды».
В середине марта стало известно, что «НМГ студия» Федора Бондарчука начала работу над сценариями фильма о советском музыканте Игоре Талькове и сериала о строительстве небоскреба «Федерация» в Москва-Сити.