Федор Бондарчук спродюсирует фильм о музыканте Игоре Талькове и сериал о башне «Федерация»

Сценарии напишет соавтор и шоураннер сериала «Фишер» Сергей Кальварский, над которым он работал совместно с «НМГ студией». «В „НМГ студию“ он [Кальварский] пришел с двумя идеями. Первая была как раз про Фишера. Вторая — сериал под рабочим названием „Федерация“ о людях, которые создавали Москва-Сити. О том периоде, когда построили башню „Федерация“, действительно одно из лучших зданий в Европе», — рассказал Бондарчук.