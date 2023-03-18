Федор Бондарчук спродюсирует фильм о музыканте Игоре Талькове и сериал о башне «Федерация»

«НМГ студия» Федора Бондарчука начала работу над сценариями фильма о советском музыканте Игоре Талькове и сериала о строительстве небоскреба «Федерация» в Москва-Сити. Об этом пишут «Ведомости».
Сценарии напишет соавтор и шоураннер сериала «Фишер» Сергей Кальварский, над которым он работал совместно с «НМГ студией». «В „НМГ студию“ он [Кальварский] пришел с двумя идеями. Первая была как раз про Фишера. Вторая — сериал под рабочим названием „Федерация“ о людях, которые создавали Москва-Сити. О том периоде, когда построили башню „Федерация“, действительно одно из лучших зданий в Европе», — рассказал Бондарчук.
Башня «Федерация» была построена в 2003–2017 годах. До открытия Лахта-Центра в Петербурге она была самым высоким зданием в Европе. За строительство отвечал владелец компании «Миракс Групп» Сергей Полонский, которого в 2017 году суд приговорил к пяти годам колонии по обвинению в мошенничестве и хищении денежных средств граждан. Впоследствии бизнесмен был освобожден от отбывания наказания за истечением срока давности.
Сюжет фильма о советском музыканте гендиректор студии пока не раскрывает. Известно лишь о рабочем названии грядущей ленты — «Тальков».
Ранее в сети появился трейлер сериала «Актрисы» со Светланой Ходченковой, Лолитой, Еленой Николаевой, Полиной Пушкарук и Сергеем Гилеевым в главных ролях. Проект сняли Федор Бондарчук и Валерий Тодоровский. Сценарий к «Актрисам» написала Паулина Андреева.