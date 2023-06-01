Звезду сериала «Шоу 70-х» Дэнни Мастерсона признали виновным в двух изнасилованиях

В полицию с подобными обвинениями в адрес Мастерсона обращались еще больше женщин, но некоторые заявления были отклонены из‑за нехватки доказательств или по истечению срока давности. Одна из девушек подала иск на артиста еще в 2004 году, но тогда полиция отказалась возбуждать дело.