Звезду сериала «Шоу 70-х» Дэнни Мастерсона признали виновным в двух изнасилованиях

Присяжные в Лос-Анджелесе признали американского актера Дэнни Мастерсона виновным по двум из трех пунктов обвинения в изнасиловании, сообщает Би-би-си. Звезде телесериала «Шоу 70-х» грозит до 30 лет тюрьмы.
По одному случаю (изнасилование Мастерсоном его бывшей девушки) присяжные не смогли прийти к общему решению — восемь человек из 12 проголосовали против обвинения.
По версии прокуратуры, подсудимый полагался на свой статус известного саентолога, чтобы избежать ответственности.
В 2020 году прокуратура обвинила Мастерсона в изнасиловании трех женщин в период с 2001 по 2003 год. В коллективном иске пострадавшие писали, что актер перед изнасилованием подмешал им всем в напитки наркотические вещества.
В полицию с подобными обвинениями в адрес Мастерсона обращались еще больше женщин, но некоторые заявления были отклонены из‑за нехватки доказательств или по истечению срока давности. Одна из девушек подала иск на артиста еще в 2004 году, но тогда полиция отказалась возбуждать дело.
Суд над Мастерсоном начался во второй половине 2022 года, но в декабре судья остановил процесс, поскольку присяжные не смогли вынести решение. Вскоре началось второе судебное разбирательство.