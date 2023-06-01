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Звезду сериала «Шоу 70-х» Дэнни Мастерсона признали виновным в двух изнасилованиях

Семён Гудошников
Сегодня в 18:05

Присяжные в Лос-Анджелесе признали американского актера Дэнни Мастерсона виновным по двум из трех пунктов обвинения в изнасиловании, сообщает Би-би-си. Звезде телесериала «Шоу 70-х» грозит до 30 лет тюрьмы.

По одному случаю (изнасилование Мастерсоном его бывшей девушки) присяжные не смогли прийти к общему решению — восемь человек из 12 проголосовали против обвинения.

По версии прокуратуры, подсудимый полагался на свой статус известного саентолога, чтобы избежать ответственности.

В 2020 году прокуратура обвинила Мастерсона в изнасиловании трех женщин в период с 2001 по 2003 год. В коллективном иске пострадавшие писали, что актер перед изнасилованием подмешал им всем в напитки наркотические вещества.

В полицию с подобными обвинениями в адрес Мастерсона обращались еще больше женщин, но некоторые заявления были отклонены из‑за нехватки доказательств или по истечению срока давности. Одна из девушек подала иск на артиста еще в 2004 году, но тогда полиция отказалась возбуждать дело.

Суд над Мастерсоном начался во второй половине 2022 года, но в декабре судья остановил процесс, поскольку присяжные не смогли вынести решение. Вскоре началось второе судебное разбирательство.

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