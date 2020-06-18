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Актеру Дэнни Мастерсону предъявили обвинения в изнасиловании трех женщин

Анастасия Цой
Сегодня в 12:03

Актеру Дэнни Мастерсону («Шоу 70-х», «Ранчо») предъявили обвинения в изнасиловании трех женщин в период с 2001 по 2003 год. Об этом со ссылкой на прокуратуру Лос-Анджелеса пишет Variety.

Еще несколько лет назад пятеро девушек обвинили Мастерсона в сексуальном насилии. Все это время полиция занималась расследованием этих дел. В итоге обвинения были предъявлены только по трем инцидентам: два других были отклонены из‑за нехватки доказательств и в связи с давностью преступления (одна из девушек рассказала, что он дважды изнасиловал ее в 1996 году).

Мастерсон не только не признал вину, он заявил, что его оправдают, когда будут предъявлены все доказательства и свидетели дадут свои показания. Вчера актер был задержан, но вышел под залог в 3,3 млн долларов. Слушания по его делу назначены на сентябрь. Если Мастерсона признают виновным, он получит до 45 лет лишения свободы.

В 2017 году, после обвинений в изнасилованиях, Netflix и продюсеры сериала «Ранчо» уволили актера и выписали его персонажа из шоу.

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