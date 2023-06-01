Red Wings начнет полеты в Грузию с 15 июня

Российская авиакомпания Red Wings запустит прямые регулярные рейсы из Сочи в Тбилиси 15 июня. Об этом пишет «Sputnik Грузия» со ссылкой на информационную службу Тбилисского международного аэропорта.
Самолеты будут летать дважды в неделю. Из Сочи самолеты будут вылетать в 23.00 по понедельникам и в 13.30 по четвергам. Вылет из Тбилиси по вторникам в 1.50, по четвергам — в 16.35.
16 июня авиакомпания начнет прямые полеты из Москвы в Кутаиси. Осуществляться они будут три раза в неделю — по понедельникам, средам пятницам до 25 октября 2023 года.
Сейчас разрешение на полеты между Россией и Грузией есть у трех авиакомпаний — российских «Азимут» и Red Wings, а также грузинской Georgian Ways. Первый рейс «Азимута» вылетел из Внуково в Тбилиси 19 мая, на следующий день перелеты запустила Georgian Ways.
10 мая Владимир Путин подписал указ, снимающий запрет для российских авиакомпаний совершать перелеты в Грузию. Другим указом президент отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии.
В российском МИДе заявляли, что эти решения «идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений».
Западные страны напомнили властям Грузии о санкциях против российской авиаотрасли. Евросоюз призвал Тбилиси запретить полеты российских авиакомпаний, США не исключили ввода санкций против самой Грузии, если ее компании будут обслуживать российские самолеты. Замминистра экономики страны Мариам Квривишвили уверила, что ни одна авиакомпания, находящаяся под санкциями, не будет оперировать в Грузии.