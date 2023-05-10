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Россия сняла запрет на пассажирские перелеты в Грузию и отменила визовый режим для грузин

Семён Гудошников
Сегодня в 12:54

Россия снимает запрет для российских авикомпаний совершать перелеты в Грузию. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

Другим указом президент отменяет с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии. Исключение составляют «граждане, въезжающие в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней, в том числе в целях получения образования».

Запрет на перелеты в Грузию для российских авиакомпаний действовал с июня 2019 года. Он касался в том числе коммерческих перевозок. Турагентствам рекомендовалось на время запрета не продавать россиянам путевки, предусматривающие полеты в Грузию.

Тогда же МИД России рекомендовал россиянам воздеражться от поездок в Грузию. Сейчас, вслед за указами Путина, министерство отменило эту рекомендацию.

«Принятые Президентом Российской Федерации решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений», — сказано в заявлении МИДа.

Визовый режим между Россией и Грузией был введен после конфликта 2008 года. В 2012 году Грузия в одностороннем порядке разрешила россиянам находиться на территории страны 365 дней без получения визы.

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